EN VIDÉO | Un homme extirpé d’une voiture enflammée au Texas

Des policiers ont extirpé un homme d’une voiture complètement enflammée, samedi matin, au Texas, selon le média CNN.

Les autorités locales ont reçu un appel d’urgence samedi matin pour signaler une voiture qui a percuté un poteau à White Settlement, au Texas.

Deux individus ont été retrouvés dans la voiture.

Le conducteur a été en mesure de sortir du véhicule en toute sécurité. Cependant, l’homme du côté passager était dans l’incapacité de sortir de l’automobile, alors qu’il était inconscient.

Sur la vidéo, on voit les trois policiers prendre l’homme dans la voiture enflammée et le sortir rapidement du véhicule par les pieds et les mains.

Les deux victimes ont été transportées à l’hôpital.