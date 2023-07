EN VIDÉO | Cette maison ridiculement étroite vaut 1 million $

Une résidence de Seattle aux proportions assez particulières vaudrait tout près d’un million de dollars, selon le site immobilier Zillow.

La propriétaire de la demeure située sur la 24e avenue Est a décidé d’ouvrir ses portes aux internautes en partageant une vidéo de la maison en forme de pointe de tarte.

En effet, le domicile de Emily Cangie se distingue par sa configuration très étroite. À l’arrière, la résidence ne mesure que 55 pouces, soit environ 140 centimètres.

Photo tirée de YouTube / Kirsten Dirksen

Visite pièce par pièce

Dans la vidéo, la propriétaire nous fait traverser sa maison en commençant par l’arrière, où il y a un porche et un petit vestibule.

Photo tirée de YouTube / Kirsten Dirksen

Par la suite, on pénètre dans une cuisine où il y a peu d’espace pour circuler. Malgré tout, Emily Cangie affirme qu’il s’agit d’un espace «très efficace.» Elle admet néanmoins être irritée par la présence de son réfrigérateur en plein milieu de la pièce.

Photo tirée de YouTube / Kirsten Dirksen

Après la cuisine, on retrouve le salon, qui sert également de salle à manger, avec une table pouvant accueillir jusqu’à six personnes.

Photo tirée de YouTube / Kirsten Dirksen

Finalement, la section la plus large de la maison abrite la chambre, qui est suffisamment grande pour accueillir un lit de taille «queen» et deux commodes.

Photo tirée de YouTube / Kirsten Dirksen

La salle de bain, située à côté de la chambre, est toutefois de très petite taille.

Photo tirée de YouTube / Kirsten Dirksen

Malgré tout, une deuxième section de la maison, située à l’étage au-dessus et accessible seulement via un escalier extérieur, contient une chambre, un salon et une salle de bain.

Photo tirée de YouTube / Kirsten Dirksen

En incluant les deux étages, la superficie de la résidence est de 850 pieds carrés, ou environ 69 mètres carrés.

Photo tirée de YouTube / Kirsten Dirksen

Une maison née d’un divorce

Mme Cangie et son mari vivent depuis plus de deux ans dans cette maison construite en 1925 par une femme qui vivait avec son époux dans la résidence voisine avant qu’ils ne divorcent.

Photo tirée de YouTube / Kirsten Dirksen

À cette époque, une femme ne pouvait obtenir de prêt aux États-Unis; la divorcée a donc décidé de construire une propriété sur le bout de terrain qu’elle avait réussi à obtenir durant les procédures de séparation, qui se trouvait à être la cour avant de la maison de son ex-mari.

Photo tirée de YouTube / Kirsten Dirksen

«L’histoire veut qu’elle ait décidé de construire une maison pour bloquer la vue de la cour avant son ex-époux», raconte Emily Cangie.