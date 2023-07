«Forêt mobile»: une solution contre les îlots de chaleur

La «forêt mobile, un contenant culture qui permet à l’arbre de s’épanouir au fil des quatre saisons», est l’innovation d’un Montréalais pour rafraîchir les lieux publics de la métropole.

Avant tout, la forêt mobile a été conçue pour véhiculer un message, sensibiliser la population de Montréal au «génie des arbres», confie l’inventeur, Franco Banville Montellini en entrevue à TVA Nouvelles.

Pour lui, c’est un outil qui devrait être installé un peu partout dans la métropole, afin d’instaurer une notion de partage, aider les gens, tout en faisant une différence pour l’environnement. Sa «forêt mobile» est une solution pour contrer les ilôts de chaleur, celle-ci permet d'abaisser la température de quelques degrés durant les temps chauds, en même temps de couper tout odeur désagréable.

«Il y a tellement d’enjeux de carboneutralité et des problèmes de santé mentale dans les rues. Cela permet d’avoir une connexion avec l’arbre», ajoute M. Montellini.

Pour faire sa forêt mobile, l’inventeur a reproduit un sol mer pour permettre à l’arbre de pousser dans le bac. «Nous les êtres humains, on boit, on mange et on respire, c’est la même chose pour les racines des arbres. C’est donc de recréer cet éveil au niveau des racines», note M. Montellini avec le bac Queenpot dans ses mains.

Cependant, financer son innovation est un enjeu pour lui.

Avec sa compagnie Streeetgrowers Montréal, l’inventeur souhaite travailler en collaboration avec des organismes ou des partenaires afin d’accroître sa production.

