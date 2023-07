La course d’une vie pour un Beauceron à la Traversée internationale du lac Saint-Jean

Le Beauceron Philippe Lacasse a livré la course de sa vie, samedi, en combattant les eaux froides du lac Saint-Jean et il a été récompensé avec une huitième place qui avait une saveur de victoire.

Le nageur de 20 ans seulement a rallié l’arrivée après les quatre Italiens et le podium féminin. Questionné à savoir s’il venait de livrer la course de sa vie, Lacasse n’a pas hésité un instant. «Oui c’est certainement le plus gros accomplissement», a-t-il lancé.

La performance qu’il a offerte trône désormais au sommet de ses plus belles courses en carrière prend-il le soin d’ajouter. «C’est celle dont je suis le plus fier.»

Surpris par le froid

Les 8 h 23 min et 10 s qu’il a passées dans le lac n’ont toutefois pas été une balade dans le parc. Le grand gaillard de 6 pi 9 po a lui aussi été malmené par les courants froids.

«Je ne m’attendais pas à avoir aussi froid. Je savais que la rivière serait plus froide que le lac. Mais après une demi-heure dans le lac, l’eau a refroidi. Et elle n’a pas réchauffé après.»

Lacasse a mené un combat contre l’hypothermie et n’a pas eu le choix d’accélérer la cadence pour conserver sa chaleur.

«À la fin, je me forçais à accélérer et à garder un rythme plus élevé juste pour me réchauffer et ne pas tomber trop en hypothermie», a raconté celui qui a douté de ses capacités à boucler l’épreuve, rendu à la mi-course.

Le goût de recommencer

La Traversée du lac Saint-Jean lui a également servi de baromètre à savoir s’il allait plonger davantage dans le monde des ultramarathons en eau libre. Et comme l’expérience a été bonne, on risque de le revoir.

«Ça me donne le goût de continuer à en refaire. J’ai bien aimé mon expérience même si j’ai trouvé ça dur. Pour une première fois, je savais que ça serait dur, mais avec un peu de pratique ça va bien se faire.»