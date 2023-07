Trophée Calder: Connor Bedard aura de la compétition

La course au trophée Calder, remis à la recrue de l’année dans la LNH, s’annonçait déjà épique et voilà que la signature de Logan Cooley vient en ajouter à cette classe de recrues exceptionnelle.

Contre toute attente, le troisième choix du repêchage de 2022 a décidé de s’aligner avec les Coyotes de l’Arizona la saison prochaine jeudi dernier, même si, il y a quelques semaines, il avait annoncé qu’il retournerait jouer une dernière saison dans la NCAA.

Il y a longtemps qu’on n’a pas vu une cohorte de joueurs de première année à l’apparence aussi compétitive. Voici les recrues qui risquent de faire parler d’eux, en 2023-2024.

Connor Bedard

Getty Images via AFP

À tout seigneur, tout honneur. L’engouement pour Connor Bedard est bien réel et plusieurs s’attendent à ce que le jeune joueur de centre canadien ait un impact immense avec les Blackhawks de Chicago dès sa première saison.

Difficile de ne pas y croire quand on voit à quel point Bedard a dominé - et le mot est faible - le hockey junior l’an dernier, et pas seulement au Canada. En plus de ses 143 points en 57 parties avec les Pats de Regina dans la WHL, il a aussi fracassé une pléiade de records au dernier Championnat mondial de hockey junior.

Il reste maintenant à savoir s’il sera assez bien entouré à Chicago pour que les chiffres soient au rendez-vous.



Adam Fantilli

Getty Images via AFP

Considéré comme le choix logique pour être repêché au deuxième rang, tout juste derrière Connor Bedard, pendant toute la dernière saison, Fantilli a finalement chuté jusqu’au troisième rang lorsque les Ducks d’Anaheim lui ont préféré le grand centre suédois Leo Carlsson au second échelon.

Une fois qu’ils l’ont repêché, les Blue Jackets de Columbus n’ont pas mis de temps à le mettre sous contrat afin qu’il fasse ses débuts dans la LNH la saison prochaine. Fantilli vient de connaître une saison exceptionnelle dans la NCAA (65 points en 36 matchs) qui lui a permis de remporter le trophée Hobey-Baker remis au joueur par excellence du circuit universitaire américain.

Logan Cooley

Getty Images via AFP

La signature de Cooley avec les Coyotes de l’Arizona est une véritable bénédiction pour la formation d’André Tourigny. Cooley est un joueur dynamique qui, tout comme Fantilli, a réussi la transition vers la NCAA avec grand succès. Ses 60 points en 39 parties lui ont permis de faire partie des finalistes pour le Hobey-Baker, remis finalement à Fantilli.

En Cooley, les Coyotes de l’Arizona ont un potentiel attaquant de premier trio capable de produire des chiffres offensifs d’élite. Et considérant l’allure de l’alignement de l’équipe, il devrait obtenir des opportunités intéressantes dès ses premiers coups de patin.

Luke Hughes

Getty Images via AFP

Le cadet de la famille Hughes a fait des débuts étincelants dans la LNH en fin de saison l’an dernier en inscrivant ce magnifique but à son deuxième match seulement dans la LNH.

Défenseur hautement offensif, Hughes a le potentiel de devenir un producteur de points d’élite au sein de la jeune et dynamique brigade des Devils. S’il parvenait à mettre la main sur le Calder, il deviendrait le quatrième défenseur à réussir l’exploit lors des 11 dernières saisons, après Moritz Seider (2022), Cale Makar (2020) et Aaron Ekblad (2015).

Devon Levi

Getty Images via AFP

Le gardien montréalais n’a que 21 ans, mais pourrait déjà s’établir comme le gardien partant des Sabres de Buffalo. À ses sept premiers matchs dans la LNH la saison dernière, après avoir terminé son stage universitaire avec les Huskies de Northeastern dans la NCAA, Levi a remporté cinq victoires, maintenu une moyenne de buts alloués de 2,94 et un pourcentages d’arrêts de 0,905.

Levi aura fort à faire toutefois s’il veut mettre la main sur le trophée de recrue de l’année puisqu’il ne s’agit pas d’un honneur qui revient souvent à des gardiens de but. Le dernier à l’avoir remporté? Steve Mason, en 2009.

Matthew Knies

Getty Images via AFP

Matthew Knies semblait destiné à un rôle au sein de l’un des deux premiers trios des Maple Leafs à la fin de la dernière saison, après qu’il a réussi à faire sentir son impact avec l’équipe dès ses premiers coups de patin. Toutefois, les Leafs ont ajouté deux ailiers gauches à leur alignement par le biais du marché des joueurs autonomes en Tyler Bertuzzi et Max Domi, ce qui pourrait reléguer Knies à un rôle sur le troisième trio.

Évidemment, s’il parvient à se tailler une place au sein de l’unité d’Auston Matthews ou de John Tavares, il sera à considérer très sérieusement parmi les recrues de l’année.



Brandt Clarke

AFP

Le huitième choix au total du repêchage de 2022 a débuté la saison dans la LNH, avec les Kings de Los Angeles, n’y disputant que neuf parties lors de la première moitié de saison avant d’être renvoyé à Équipe Canada junior en vue du Mondial, puis aux Colts de Barrie dans la Ligue junior de l’Ontario, où il a tout simplement dominé avec 61 points en 31 matchs.

Le défenseur droitier possède des aptitudes offensives au-dessus de la moyenne.



Jakob Pelletier

Getty Images via AFP

Deux points jouent en la faveur de Jakob Pelletier en vue de la saison 2023-2024 : il a gagné de l’expérience inestimable en terminant l’année dans la LNH la saison dernière et... Darryl Sutter n’est plus l’entraîneur des Flames de Calgary!

Malgré le contexte défavorable, Pelletier est parvenu à inscrire 7 points à ses 24 premières parties dans la LNH. Une place à la gauche d’un trio complété par Nazem Kadri et Jonathan Huberdeau n’est pas à écarter, ce qui permettrait au Québécois de se faire valoir.