Un retour en force pour la 17e édition du Festival Fierté Montréal

Le festival Fierté Montréal revient en force du 3 au 13 août pour une 17e édition, à la suite de l’annulation du défilé en 2022.

L’annulation du défilé de l’an dernier a été «un réveil pour tout le monde». La communauté a réalisé l’importance de ce défilé à Fierté Montréal. Plusieurs changements ont été apportés pour assurer un festival réussi.

Cette année, le directeur général de Fierté Montréal, Simon Gamache, confirme que c’est un vrai retour en force. «On va vers une participation record pour le défilé du 13 août. Cette année, c’est plus de 180 organisations inscrites. Donc, plus de 15 000 personnes. C’est énorme!», ajoute-t-il.

Malgré la problématique de l’année dernière, cela n’a pas freiné l’envie aux organismes de participer, ça les a même poussés à s’intéresser davantage.

Pour M. Gamache, Fierté Montréal est fondamental pour faire avancer les choses. «C’est un festival qui visibilise et sensibilise les avancées et les reculées des LGBTQ+. On a besoin de ça. On va dans la bonne direction. Continuez à nous faire confiance, allons-y et travaillons ensemble», ajoute-t-il.

Du 3 au 13 août, plusieurs activités auront lieu dans le Village pour la communauté et ses alliés. Dès le 9 août, le Festival se poursuivra à l’Esplanade du Parc Olympique pour accueillir plus de 25 000 personnes à assister à des spectacles.

«Ce n’est pas seulement pour les communautés. C’est pour tout le monde, on veut célébrer et avoir du plaisir avec nos alliés aussi», précise M. Gamache.