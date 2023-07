Un spectacle de drones pour donner le coup d’envoi à l’Omnium Banque Nationale

Pour son spectacle d’ouverture prévu dimanche soir, les organisateurs de l’Omnium Banque Nationale ont opté pour un spectacle de drones afin d’être plus écologiques.

Ainsi, 500 drones s’envoleront et exécuteront des figures synchronisées au Vieux-Port de Montréal

«Le développement durable est important pour nous. On veut s’assurer de laisser la plus petite empreinte possible donc ça cadrait bien ce spectacle de drones», explique la directrice générale de l’Omnium Banque Nationale, Valérie Tétreault.

L’initiative est saluée par des militants écologistes qui critiquent les effets néfastes des feux d’artifice.

«Lorsqu’ils éclatent, les feux d’artifice libèrent des particules microscopiques, des gaz à effet de serre et divers composés dans l’environnement [ce] qui n’est pas sans conséquence pour la santé des écosystèmes», témoigne André Bélisle de l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique.

«Je salue les gens qui déjà demandent quoi faire pour améliorer notre bilan, comment on peut s’adapter, ça ne veut pas dire qu’il faut que la vie devienne plate, morose et grise pour de bon.»

Ces 500 drones qui s’envoleront dans les airs peuvent être rechargés et réparés, en plus d’être plus écologiques et économiques.

