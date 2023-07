5100km à vélo pour l’accès aux médicaments des personnes atteintes de l’amyotrophie spinale

Un défi sur 63 jours et près de 5100 kilomètres; Bernard McNeil qui traverse la majorité des provinces canadiennes à vélo pour l’accès aux médicaments des personnes atteintes de l’amyotrophie spinale (SMA), a maintenant complété près de 90% de son parcours.

Le cycliste a déjà récolté plus de 17 500$ sur les 20 000$ qu'il espère obtenir pour lutter contre cette maladie dégénérative.

Photo du parcours de Bernard McNeil, tirée du site curesma.ca

Il a fait valoir sa persistance lors d'une entrevue sur les ondes de LCN, malgré les journées «plus longues» et où il se sent «plus fatigué».

«Si je compare ma situation à celles des personnes que je rencontre sur mon chemin; les familles avec des enfants avec la maladie et certains adultes qui vivent avec des situations de crainte face à l’accès aux médicaments, je me considère en très bonne position», a déclaré M. McNeil.

Un médicament expérimental

L’accomplissement de ce parcours qui débute à Vancouver et qui termine à Montréal a pour but de promouvoir et de permettre l’accès à un médicament expérimental très couteux; le Spinraza.

Le militant a observé les bienfaits de ce traitement avec le cas de son petit-fils qui est atteint de cette «maladie génétique progressive qui limite la capacité de marcher, de manger et, à la longue, la capacité de respirer», selon le site web de Biogen.

Photo de Bernard McNeil et son petit fils, Malik, tirée du site curesma.ca

«Au départ on nous avait dit que Malik n’était pas censé avoir une longévité de plus de 2 ans, mais grâce au Spinraza, Malik est rendu à 9 ans. Il va à l’école, il va très bien. C’est un enfant enjoué, drôle, intelligent, vif; c’est un enfant qui dépasse beaucoup d’autres personnes malgré ses limitations», s’émerveille le grand-père qui roule à vélo pour partager cette chance avec tous les gens, «peu importe qu’il soit adulte ou enfant», atteints de l’amyotrophie spinale.

Chance de guérison inégale selon l’âge et la province

Bernard McNeil dénonce les probabilités inégales associées à la guérison qui fluctuent fortement avec l’accès au Spinraza selon lui.

Il témoigne aussi de gens qui ont retrouvé leur autonomie grâce à ce traitement, dont une femme qu’il a rencontrée.

Avant de recevoir la médication, M. McNeil mentionne qu’elle était dépendante de son conjoint pour manger, se laver et s’habiller, mais qu’aujourd’hui, quatre ans plus tard, elle s’occupe à son tour de personnes âgées dans des centres.

Photo promotionnelle pour Malik, tirée du site curesma.ca

L’homme qui a survécu à deux cancers espère que toutes les provinces du Canada donneront «un accès total» au médicament, «comme au Québec et en Saskatchewan».

«Dans certaines provinces, les adultes sont ignorés, laissés de côté. Ils commencent à perdre la dextérité et l’usage de leurs jambes, mais s’ils étaient sur le Spinraza, ils pourraient avoir une bien plus belle vie», conclut le militant.

Vous pouvez suivre le parcours de M. McNeil et faire un don sur le site internet de curesam.ca.