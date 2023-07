Armes, stupéfiants et arrestations: importante opération antidrogue à Montréal

Cinq suspects ont été arrêtés, des armes à feu et des stupéfiants valant près d’un million de dollars ont été saisis il y a quelques jours lors d’une frappe antidrogue menée par les policiers de Montréal.

Au total, huit perquisitions ont été effectuées un peu partout dans la métropole.

Celles-ci ont permis la saisie de deux armes à feu, 3,3 kg de cocaïne, 2,3 kg de MDMA (ecstasy), 12,6 kg de cannabis, 668 grammes de méthamphétamine en cristaux, 213 grammes de crack, près de 6000 comprimés de Xanax, 3350 comprimés de speed, des cigarettes de contrebande, un gilet pare-balles et des munitions.

La valeur de revente des stupéfiants saisis s’élève à près de 800 000 $.

Cinq suspects âgés entre 27 et 37 ans ont été épinglés lors de la rafle visant ce réseau criminel de trafiquants de drogues.

L’opération a été rendue possible grâce à une information du public fournie au début de l’année 2023, ainsi qu’à plusieurs démarches d’enquête subséquentes.