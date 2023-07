Boîte de nuit évacuée d’urgence au Royaume-Uni: une substance chimique relâchée envoie huit personnes à l’hôpital

Huit personnes ont été hospitalisées et des dizaines d’autres cherchaient leur souffle après qu’une substance chimique non identifiée ait été relâchée dans une boîte de nuit très tôt dimanche matin, dans ce qui aurait tout l’apparence d’une attaque.

«La sécurité criait à tout le monde de sortir. Je n’avais jamais vu quelque chose comme ça, tout le monde toussait, éternuait et avait de la difficulté à respirer. Il devait y avoir 50 ou 60 personnes à l’intérieur. C’était vraiment effrayant pour être honnête», a relaté une témoin de la scène à The Mirror dimanche.

Vers 5h du matin, les services d’urgences ont été appelés au club Pop Works à Doncaster au Royaume-Uni où huit personnes nécessitaient un transport en centre hospitalier après qu’une substance inconnue se soit répandue dans l’air, forçant l’évacuation de la boîte de nuit.

Heureusement, les huit personnes devraient s’en sortir sans effet à long terme, a précisé un porte-parole de la police du Yorkshire du Sud au média britannique.

«Nous travaillons à déterminer quelle substance a été relâchée sur les lieux», a-t-il ajouté.

Cet incident, qualifié «d’épreuve terrifiante» par l'inspecteur en chef de l'équipe de commandement du district de Doncaster David Struggles, ajoute aux craintes des amateurs de club, qui doivent déjà être sur le qui-vive après de nombreux incidents où des individus ont notamment été drogués à leur insu.

«Nous voulons aller au fond de ce qui s'est passé le plus rapidement possible pour apaiser ces craintes et faire en sorte que ceux qui vivent ou souhaitent utiliser le centre-ville pour leurs loisirs se sentent en sécurité», a martelé l’inspecteur en chef à The Mirror.

De son côté, la boîte de nuit s’est excusée auprès de ses clients évacués, déplorant également les répercussions de ce genre d’attaque sur les petites entreprises.

«Dans quel monde vivons-nous pour que des gens rendent la vie plus difficile qu’elle ne l’est aux entreprises dans ce commerce après la Covid? Nous sommes profondément désolés», a-t-elle indiqué par communiqué sur Facebook.