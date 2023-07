Deux résidences mettent fin à leurs opérations au Bas-Saint-Laurent

Deux résidences pour personnes âgées (RPA) du Bas-Saint-Laurent mettront la clé sous la porte au printemps 2024 en raison de l'inflation et de la pénurie de personnel.

Cela s’ajoute donc aux 542 RPA déjà fermées depuis les dernières années au Québec.

Le président du Groupe Bertrand-Rioux, qui détient la résidence Carré Saint-Jérôme, à Matane, en a fait l'annonce dans un communiqué. Il a confirmé que les 39 locataires devront être relocalisés dans d'autres établissements.

Cette décision a été prise, puisque la résidence fonctionnait à perte depuis la pandémie. Près de 25 % des unités locatives sont demeurées vacantes.

«C'est une des plus difficiles décisions que j'ai eu à prendre dans ma carrière de près de 40 ans. La perte après cinq mois cette année est équivalente au total de celle de l'année passée», a dit le président du Groupe Bertrand-Rioux, François Rioux.

Il a ajouté que les normes de plus en plus exigeantes pour la certification, les programmes d'aides financières pour le maintien à domicile des ainés et la faible confiance des familles envers les résidences sont des facteurs qui ont motivé cette décision.

De son côté, la FADOQ presse le gouvernement pour que des actions concrètes soient mises en place rapidement.

«Il faut que le gouvernement se rendre plus loin, les RPA ont besoin d'un soutien financier direct, autant pour les petites que les moyennes RPA», a mentionné la présidente, Gisèle Tassé-Goodman.

Par ailleurs, le Manoir Alexandre, au Kamouraska, va aussi cesser ses activités en mars 2024. Une dizaine d'ainés en perte d'autonomie sont actuellement logés dans cette résidence. La propriétaire prenait soin de ses locataires depuis les 14 dernières années. Elle a évoqué le manque de personnel et le coût de la vie pour expliquer la fermeture.

Le porte-parole et président du Regroupement québécois des résidences pour aînées, Marc Fortin a rappelé que la vague de fermetures de RPA s'accentue.

«Depuis janvier 2021, on parle de 332 résidences, il y a une grande accélération de fermeture de résidences et, oui, ça nous inquiète», a-t-il mentionné.