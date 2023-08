Impuissant, il voit son ami se noyer devant lui

L’un des bons amis de la 53e victime de noyade cette année dans la province, José Garzon, a vu son ami perdre sa bataille contre le courant de la rivière Rouge devant ses yeux.

«À 12 :10, il a décidé de traverser avec une autre personne la rivière, mais il n’a pas réussi à s’y rendre parce qu’il était trop fatigué, donc il a tenté de revenir sur ses pas, mais au milieu de la rivière, le courant était vraiment fort. Il a passé devant nous, il a essayé de demander de l’aide, mais nous n’étions pas capables de rien faire devant lui», mentionne-t-il.

Les deux hommes faisaient tout ensemble depuis leur arrivée dans le pays.

«C’était comme un frère, depuis qu’on est arrivé au Canada, il y a 20 ans, on se connait. Il était toujours avec moi, même avant-hier il était à la maison et on se parlait. Il avait 32 ans, il était très jeune et avait deux enfants», dit-il.

Après l’avoir vu emporter par le courant, lui et quelques amis sont restés près de la rivière dans l’espoir de le retrouver rapidement.

«On est resté jusqu’à minuit hier soir pour tenter de voir. Après ça, l’équipe de plongeurs est rentrée, mais ils n’ont rien trouvé. On est revenu aujourd’hui», souligne M. Garzon.

Les images de sa traversée lui resteront gravées dans sa mémoire.

«On n’était pas capable de dormir hier soir», dit-il encore sous le choc.