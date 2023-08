La voix de cette Sherbrookoise de 16 ans résonne dans les plus gros stades du continent

À seulement 16 ans, la Sherbrookoise Jennifer Bellerose peut déjà se vanter d’avoir chanté les hymnes nationaux nord-américains dans les plus gros stades du continent. Celle qui était à Baltimore, dimanche soir, dans le cadre du duel entre les Orioles et les Yankees, ne considère toutefois pas cette avenue comme une future carrière.

«C’est vraiment du bonbon pour moi et je veux en profiter pendant que ça passe», mentionne celle qui débutera, à l’automne, des études en Sciences naturelles au Cégep de Sherbrooke. « Je ne m’en vais pas vers une carrière en musique; j’aimerais aller dans le domaine de la santé, mais c’est certain que c’est un très beau passe-temps », note-t-elle, lorsque rejointe par Le Journal.

Un passe-temps bénévole, mais qui en vaut totalement la peine.

«Je ne suis pas payée pour mes prestations; je le fais pour le plaisir et l’expérience. J’ai également la chance de faire beaucoup de belles rencontres», affirme Jennifer, qui reçoit un bon coup de pouce de sa famille pour le transport et l’hébergement. «Ma famille me supporte beaucoup; c’est aussi mon père qui envoie mon portfolio un peu partout pour m’aider à me faire remarquer», reconnait-elle.

Un portfolio bien rempli

En plus de s’être produite dans tous les arénas de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), la jeune virtuose a également chanté dans plusieurs grands stades, tous sports confondus, comme le Centre Bell, le Tropicana Field, domicile des Rays de Tampa Bay dans le baseball majeur, et au Prudential Center, antre des Devils du New Jersey dans la Ligue nationale de hockey.

«J’ai fait les endroits que je voulais vraiment faire, comme le Centre Bell et le New Jersey», se réjouit Jennifer. « Un endroit que j’aimerais vraiment c’est Toronto, avant une partie des Maple Leafs », souhaite-t-elle.

«Je ne réalisais pas la grandeur de ce que je faisais»

La jeune chanteuse a gouté à son premier grand amphithéâtre lorsqu’elle n’avait que 10 ans. Pour l’occasion, c’est la foule du Palais des sports Léopold-Drolet de Sherbrooke qui a eu la chance de découvrir sa belle voix, avant une rencontre du Phoenix, dans la LHJMQ.

À peine deux ans plus tard, Jennifer foulait le terrain du Comerica Park, de Détroit, afin d’interpréter l’hymne national américain avant une partie des Tigers, dans la Ligue majeure de baseball.

«Avant, je ne réalisais pas la grandeur de ce que je faisais», note celle qui sera de la partie au BMO Field de Toronto à l’Action de grâce, pour la rencontre entre Alouettes de Montréal et les Argonauts de Toronto. «Je me disais simplement; je vais chanter devant beaucoup de gens [...] maintenant, je comprends plus l’importance de ces événements et le cœur qu’y mettent les partisans», explique la Sherbrookoise, qui est mordue des hymnes nationaux d’avant match depuis son tout jeune âge.

Le patriotisme américain

Jennifer Bellerose a interprété les hymnes nationaux nord-américains au Canada comme aux États-Unis et a été à même de remarquer le patriotisme prononcé des Américains et le sérieux qu’on porte à l’hymne du pays.

«C’est fou; aux États-Unis, des gens viennent me voir en me disant « thank you for your service », alors que je n’ai fait que chanter quelques minutes», raconte la jeune femme, qui a vécu pour une première fois la frénésie des courses NASCAR en 2022. «C’était tellement impressionnant, pas seulement la course, mais tout ce qui l’entoure; c’est comme une grosse fête», se souvient celle qui fut invitée à nouveau en 2023 par l’organisation de NASCAR Loundon, au New Hampshire.