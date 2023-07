Les cas de scorbut en légère hausse en raison de l'inflation?

Des professionnels de la santé verraient de plus en plus une maladie qui avait presque disparu; le scorbut.

Cette maladie avait pratiquement disparu, mais les professionnels de la santé affirment que c’est en raison de l’inflation alimentaire que cette maladie datant du Moyen-Âge refait surface.

«Les gens mangent moins de légumes et de fruits, probablement parce que les coûts ont augmenté», mentionne le pharmacien Réjean Lemay.

Normalement, en mangeant des fruits et légumes sur une base quotidienne, on a suffisamment d’apport en vitamines C pour éviter de développer la maladie.

«Une personne m’a confié qu’à la RPA de sa mère, il y avait comme légume, deux fèves vertes et une cuillère à soupe de purée de navet. Je ne pense pas qu’elle obtienne sa dose de vitamine C habituelle», souligne Christiane Laberge, médecin de famille.

Toutefois, avec le prix de la nourriture qui ne cesse d’augmenter, plusieurs professionnels de la santé estiment que la réapparition de la maladie chez les enfants et les aînés pourrait être liée à l’inflation.

«Les enfants et les aînés vont avoir des douleurs musculaires, articulaires», explique Réjean Lemay, pharmacien. «Les enfants vont avoir de la difficulté à marcher, va être moins agile et il aura une fatigue extrême.»

Des spécialistes de la santé voyaient cette carence en vitamine C une fois aux trois ans; cette année, c'est de deux à trois cas cliniques auxquels ils ont fait face.

TVA Nouvelles

Voici des exemples de symptômes :

Petites taches cutanées rouges sur les jambes et les bras

Faiblesse musculaire

Fatigue extrême

Gencives qui saignent

Confusion

Seulement deux jours de suppléments de vitamine C peuvent suffire pour voir une amélioration significative des symptômes, rapportent les professionnels de la santé.

