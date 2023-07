L’identité de l’homme qui aurait attaché sa conjointe à un arbre dévoilée

Deux jours après qu’une femme a été retrouvée attachée à un arbre dans un boisé de Sherbrooke, l’identité de l’accusé a été dévoilée.

• À lire aussi: Une femme retrouvée attachée à un arbre à Sherbrooke

Il s’agit de Luc St-Pierre, 52 ans, résident de Cowansville, en Estrie.

Ce dernier a des antécédents judiciaires en matière de violence conjugale.

TVA NOUVELLES

L’acte de dénonciation déposé au palais de justice de Sherbrooke indique que le calvaire de la victime aurait commencé au début du mois de juillet.

Samedi dernier, des passants ont contacté les policiers après avoir aperçu une femme attachée à un arbre près de la rivière Saint-François, à Sherbrooke. Ces informations du public ont mené à l’arrestation de St-Pierre plus tard dans la journée. Ce dernier se trouvait à Magog en compagnie de la victime.

TVA NOUVELLES

Le Service de police de Sherbrooke confirme que la victime a collaboré avec les policiers, ce qui a permis le dépôt d’accusations sur des faits rapportés dès le 1er juillet.

«Dans un contexte comme celui-là, on peut, la police, porter plainte au niveau de la victime à la place de la victime. Dans un cas comme celui-là, la victime a collaboré. Je ne vous dis pas que c’était simple au début [...] on a des outils, on peut prendre une policière pour travailler avec nous, on peut prendre le policier spécialisé [...] on a utilisé toutes les ressources possibles. Finalement, les enquêteurs ont pu rencontrer la dame à l’hôpital», a expliqué Benoît Pellerin, porte-parole de la police de Sherbrooke.

TVA NOUVELLES

Luc St-Pierre demeure détenu au moins jusqu’à mercredi, qui correspond à la journée de l’enquête sur sa remise en liberté.