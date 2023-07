Documentaire «Maman la mitraille»: redonner une voix aux enfants de Monique Proietti

Le nom de Monique Proietti, dite Monica la mitraille, s’est ancré dans les mythes du Québec à son décès, au milieu des années 1960. Son héritage culturel, lui, se répercute encore aujourd’hui sur sa descendance.

Issue de ce qu’a été le Red Light de Montréal, un milieu immigrant pauvre dans lequel se trouvaient de nombreux cabarets et commerces illicites, la mère de trois enfants a braqué plus d’une vingtaine de banques avec des complices avant de mourir sous les balles des policiers à l’âge de 27 ans. Elle venait de commettre son dernier coup.

PHOTO FOURNIE PAR VRAI

Son plus jeune fils, Gilles, n’avait alors que 18 mois.

«On a dit à peu près tout et son contraire sur Monica, comme si c’était ça, la réalité, mais on ne sait pas c’était quoi la réalité [...]. Entre la comédie musicale, le livre de Georges-Hébert Germain et le film de Luc Dionne, tout ça, ça finit par marquer et avoir des impacts sur le vrai monde», a exprimé le réalisateur Martin Paquette à l’Agence QMI.

Avec sa série documentaire Maman la mitraille, il s’est intéressé à l’héritage de la criminalité, mais il tenait surtout à redonner une voix aux enfants de Monique Proietti, particulièrement à Gilles – qu’il a suivi pendant près d’un an et demi – pour qu’ils puissent se réapproprier ce petit bout de son histoire et faire la paix avec le mythe.

PHOTO FOURNIE PAR VRAI

En grandissant, Gilles, qui a souffert du décès de sa mère, a rapidement «traité avec le diable», dérobant un RadioShack à 13 ans et de nombreux autres établissements par la suite, ce qui l’a mené derrière les barreaux.

Sa sœur Ginette est quant à elle parvenue à briser le cycle de la criminalité, en étudiant et en décrochant un poste dans une caisse populaire, «un monde interdit qu’elle a voulu franchir». À la sortie du film Monica la mitraille (2004), la famille s’est déchirée et Ginette a perdu son emploi quand ses employeurs ont appris qui étaient ses parents.

Photo fournie par Vrai

Une histoire de famille

Martin Paquette a rencontré Gilles pour la première fois, par hasard, en maison de transition alors qu’il tournait une tout autre série documentaire.

«Lui, il ne me connaissait pas du tout, mais, moi, je connaissais un peu l’histoire de sa famille étant donné que ma famille était voisine de la sienne et ç’a toujours un peu fait partie des discussions que j’avais avec mon père de cette époque-là», a expliqué le réalisateur, ajoutant entretenir une amitié avec lui depuis.

L’époque de leur famille respective et de leur vie autour de la ruelle Leduc est aujourd’hui difficile à imaginer. Il n’en reste d’ailleurs que très peu de traces. Les gens vivaient dans une extrême pauvreté et sans filet social et ne pouvaient compter que sur l’entraide pour survivre.

Comme son père et ses tantes – qui ont fait un travail de généalogie sur les deux familles – ont connu Monique et sa fratrie, le réalisateur a souvent entendu parler de la criminelle. «J’ai l’impression d’avoir un lien affectif avec cette femme-là que je n’ai pas connue. Elle représente un peu comme une époque qui, j’ai l’impression, fait partie de moi, même si je ne l’ai pas vécue», a-t-il dit.

Photo fournie par Vrai

Plus d’un demi-siècle plus tard, il est difficile de parler d’elle sans contribuer au mythe qui s’est forgé autour du personnage. «Monica a vécu 27 ans, là-dedans il y a peut-être 5-6 ans de sa vie où elle a commis des hold-up. Mais aujourd’hui, la vérité n’existe plus. C’est ce qu’on en a fait», a-t-il précisé, soulignant la difficulté de retrouver des gens qui ont côtoyé Monique dans le monde interlope.

«C’est clair que c’est quelqu’un qui restera toujours plus grand que nature», a fait valoir le réalisateur dans son documentaire, conscient qu’il contribue lui aussi un peu au mythe qu’il critique.