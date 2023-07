Marché immobilier: le meilleur moment pour acheter? «il y a cinq ans», répond un courtier

Avec la mise en service du REM, les prix des habitations près des nouvelles stations risquent d’augmenter encore davantage, selon un courtier immobilier.

«On a parlé énormément de hausse de taux hypothécaires, mais il n’y a pas eu de baisse de prix des propriétés. Les gens avaient anticipé une hausse des prix en raison des nouveaux projets comme les unités dans le quartier Solar. Je crois que ça va ressembler aux autres projets immobiliers qui ont été réalisés par le passé près des stations de métro. La firme JLR a dévoilé dans une étude qu'un logement situé à deux kilomètres et moins d’une station de métro est évalué entre 2 et 9% plus cher», mentionne Vianney Godbout, courtier immobilier résidentiel chez Engel & Völkers.

D’ailleurs, ce courtier immobilier raconte que depuis qu’il pratique ce métier il n’a jamais vu de baisse de prix dans le marché.

«Il y a une blague dans le métier quand on nous demande quel est le meilleur moment pour acheter. On répond que c’est toujours il y a cinq ans et c’est plus vrai que jamais», dit-il.

Cependant pour ceux qui ont déjà une propriété près de nouvelles stations du REM auront sûrement plusieurs offres lorsqu’ils voudront s’en départir.

«Je ne suis vraiment pas inquiet pour les résidents qui habitent près des stations du REM s’ils veulent se départir de leur domicile», dit-il le sourire aux lèvres.

