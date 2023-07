Meurtre à l'arme blanche à Gatineau en 2020: deux hommes condamnés pour homicide

Photo d'archives / TVA Gatineau-Ottawa

Nicolas Brazeau-D’Avignon, 33 ans, et Danny Hamel-Racine, 34 ans, ont respectivement été reconnus coupables par un jury de meurtre non prémédité et d’homicide involontaire à l’endroit de Matthew Francis O’Heron. L'altercation fatale était survenue dans le stationnement d'une station-service en novembre 2020.