«Mon boulot, c'est seulement... la plage»: le président américain Joe Biden torse nu à la plage suscite des réactions

Des clichés du président américain Joe Biden torse nu à la plage faisaient lundi le tour d'internet, suscitant des réactions tant du côté de ses adversaires politiques que de ses partisans.

Dimanche, le démocrate de 80 ans et son épouse Jill Biden, en vacances dans la station balnéaire de Rehoboth (Delaware, est), se sont offert un intermède au bord de l'eau.

Une journaliste de l'AFP les a vus arriver en voiture, munis de serviettes et de lecture - des documents pour lui, un roman pour elle.

AFP

Joe - portant un short bleu vif et un T-shirt foncé, une casquette et des baskets - et Jill Biden se sont ensuite installés sous un parasol, sur des chaises longues. À bonne distance du groupe de journalistes accrédités à la Maison-Blanche qui les suivait, et qui a été rapidement escorté loin de la plage.

Ce n'est que plus tard qu'Eric Geller, journaliste spécialiste en cybersécurité qui passait l'après-midi en famille non loin de là, a publié sur le site X, anciennement Twitter, trois clichés.

Deux montrent le président torse nu, lunette de soleil sur le nez, espadrilles aux pieds et casquette à l'envers sur la tête.

AFP

Le site américain d'informations people TMZ a diffusé d'autres photos dont il n'a pas indiqué la provenance, et un article ainsi titré: «Joe se dévoile!!!».

Eric Geller a expliqué au site Politico que le couple présidentiel était entouré d'un important dispositif de sécurité, mais que les vacanciers restaient libres d'aller et venir sur la plage, tant qu'ils gardaient leurs distances.

Sa publication a suscité des commentaires plutôt enthousiastes de partisans du président, louant sa bonne forme physique à 80 ans, ou estimant qu'il mérite bien des vacances.

Côté républicain, un compte officiel du parti a publié une vidéo des Biden à la plage, tous deux encore dûment couverts, pour critiquer le nombre de jours de congés pris par le président démocrate.

Un autre commentaire peu amène, sur la plateforme X, renvoie au film «Barbie» et à cette réplique déjà fameuse du personnage de Ken, déclarant: «Mon boulot, c'est seulement ... la plage».