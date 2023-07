Panama, un futur quartier Solar à Brossard?

Après le développement rapide du quartier Solar à l’intersection des autoroutes 10 et 30, on peut se demander si le quartier Panama, situé stratégiquement près de la nouvelle station du REM au cœur de Brossard, va subir un changement similaire?

• À lire aussi: «Ce n’est pas un bon départ»: le REM en panne pendant une heure en pleine heure de pointe

En entrevue à LCN, la mairesse suppléante de la Ville, Sophie Allard, souhaite plutôt rester prudente et développer ce carrefour d’une autre manière.

«Chaque fois que l’on fait un projet, on apprend. On a réalisé des choses très intéressantes avec le quartier Solar, mais en arrivant dans le quartier Panama, pour nous on veut vraiment une mixité à l’intérieur de cet espace-là. On parle de commerces, d’habitations, de bureaux, des espaces verts, des écoles, des endroits pour des services de santé», dit-elle.

Même si la ville connait un bel essor dans les dernières années, un règlement a été adopté récemment pour justement contrôler le nombre de nouvelles constructions pour éviter

«C’est une ville qui est en développement depuis de nombreuses années. On a toujours un 1000 unités qui se construit annuellement (...), mais ça nous donne le temps quand nous allons arriver à ce plateau des 30 000 habitations construites, de prendre notre souffle et de discuter avec les gens pour développer le cœur de la Ville à l’image de ce que les gens de Brossard souhaitent avoir», mentionne la mairesse suppléante.

Voyez un résumé de la première journée du REM et l’entrevue avec la mairesse suppléante dans la vidéo dans le haut de la page.