«Pee-wee Herman»: l'acteur Paul Reubens décède à l'âge de 70 ans

L’humoriste et acteur Paul Reubens, connu pour avoir interprété le personnage Pee-wee Herman, est décédé à l’âge de 70 ans.

La nouvelle a été confirmée dans une annonce sur la page Facebook du célèbre personnage.

«La nuit dernière, nous avons fait nos adieux à Paul Reubens [...] Paul a lutté courageusement et en privé contre le cancer pendant des années», indique-t-on.

«Doué d’un talent prolifique, il restera à jamais dans le panthéon de la comédie et dans nos cœurs comme un ami précieux et un homme au caractère remarquable et à l’esprit généreux.»

Plus de détails à venir.