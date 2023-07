Poutine Chez Mag: «C'est du jamais vu!»

La popularité de la poutine Chez Mag à l’Île d’Orléans a complètement explosé au courant de la fin de semaine.

• À lire aussi: «On n’a jamais vécu ça!»: la meilleure poutine du Québec Chez Mag à l’île d’Orléans victime de son succès

• À lire aussi: Poutine vantée par Olivier Primeau: des files d'attente monstres Chez Mag à l'île d'Orléans

Une vidéo réalisée par l’influenceur et homme d’affaires, Olivier Primeau, a circulé abondamment sur les réseaux sociaux et a rendu cette poutine complètement irrésistible aux yeux des consommateurs.

«La popularité du restaurant nous a pris de court», dit Marc-Antoine Gagnon, propriétaire de Chez Mag. «Ça s’est enflammé du jour au lendemain, donc nous on a vu ça le mardi et le mercredi matin on a tout de suite constaté qu’il y avait des files d’attente d’une heure, une heure et demie.»

Des personnes venant de partout à travers le Québec se déplacent à l’île d’Orléans pour goûter à cette poutine.

M. Gagnon explique qu’il était en vacances avec sa conjointe lorsqu’il a constaté l’engouement pour son restaurant.

«J’ai essayé de gérer ça sur mon cellulaire pour essayer d’aller chercher un peu plus d’employés et augmenter notre inventaire de nourriture», explique-t-il. «D’un autre côté on essayait juste de comprendre ce qui se passait parce qu’on n’avait jamais vu ça.»

Quatre fois le nombre de clients

Malgré leur popularité auprès des résidents de l’Île d’Orléans et des touristes, la vidéo d’Olivier Primeau, depuis devenue virale, a apporté au restaurant près de quatre fois le nombre de clients habituels.

Capture d'écran TikTok oliprimeau

«On faisait du 100 à 600 clients par jour, hier on a servi 1600 à 1700 clients», lâche le propriétaire de Chez Mag.

Voyez l’entrevue complète avec Marc-Antoine Gagnon ci-dessus...