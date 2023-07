Sauvé par sa mère, un enfant survit à une attaque de cougar

Un séjour en camping a viré au cauchemar pour une famille américaine quand un puma s’en est pris à un enfant dans un parc national dans l’État de Washington, samedi soir.

C’est au Parc national olympique de Washington, dans le nord-ouest des États-Unis, que s’est produite l’horreur.

Au moment de l’assaut, l’animal aurait rapidement lâché la victime après de nombreux cris émis par la mère de l’enfant, selon des informations du parc rapportées par CNN.

Heureusement, l’enfant de huit ans a survécu à l’attaque avec des «blessures légères», a déclaré le parc dans un communiqué de presse. La victime a été transportée en centre hospitalier pour faire évaluer son état de santé.

Une attaque de cougar est «exceptionnellement rare», a aussi rapporté le parc national. Bien que des milliers de cougars soient actifs dans l’État de Washington, selon le département de la pêche et de la faune de l'État, ils restent généralement inoffensifs.

«Une personne possède 1000 fois plus de chances d'être frappée par la foudre que d'être agressée par un puma», a ajouté le département. Toutefois, il précise qu’avec la hausse de la population et des activités extérieures, ce type d’événement pourrait survenir de plus en plus souvent.