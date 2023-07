Société de sauvetage du Québec: «chaque noyade en est une de trop»

C’est un portrait sombre qui se dresse pour l’été 2023 dans les cours d’eau de la province. Déjà 52 noyades ont été recensées, contre 40 à pareille date l’année dernière.

Il reste encore une semaine aux vacances de la construction, mais voilà qu’en l’espace d’une semaine, déjà trois noyades ont été recensées.

«À chaque fois que je rencontre une noyade, je me pose la question: "qu’est-ce qu’on pourrait faire de plus en termes de sensibilisation?"», dit Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage du Québec. «Depuis plus de trente ans, le nombre a diminué, mais il reste que chaque noyade en est une de trop.»

Rappelons que deux corps ont été repêchés lundi avant-midi respectivement en Montérégie et dans les Laurentides et qu’une noyade a été évitée de justesse à Québec. De plus, un quinquagénaire a rendu l’âme après avoir chuté de sa planche à pagaie alors qu’il se baladait sur le petit plan d’eau privé.

Les plans d’eau naturels sont ceux qui causent le plus de noyades, selon M. Hawkins. «Quatre fois sur dix, c’est dans une rivière, quatre fois sur dix, c’est dans un lac et 15% du temps, les noyades sont dans des piscines.»

