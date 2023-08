15 000 dollars d’amende pour avoir bu un verre de lait...

Un agent immobilier canadien a été condamné de payer une amende de 15 000 $ après que des images de surveillance le filmant en train de boire du lait directement du pot de lait de la famille ait fait surface, rapporte The New York Post.

«Ce n'était pas professionnel à bien des égards», a déclaré la propriétaire de la maison, Lyska Fullerton au Washington Post.

L'agent immobilier Michele (Mike) Rose attendait un acheteur potentiel chez sa cliente à Kamloops, en Colombie-Britannique, lorsqu'il a commencé à fouiner dans le réfrigérateur de la famille sans savoir qu’il se faisait filmer.

Dans la vidéo obtenue par The New York Post, on le voit attraper le pot à lait et prendre une gorgée directement du récipient avant de le remettre en place, croyant que personne ne le verrait faire.

À l'insu de Rose, la propriétaire de la maison avait installé une caméra Ring pour observer ses enfants dans le salon.

Lorsque Fullerton a vu la vidéo de son agent immobilier en train de boire dans leur pot de lait, elle s’est dit complètement choquée, selon The New York Post.

«C’était une invasion de notre vie privée et une invasion de notre maison», a-t-elle déclaré au média américain.

Rose a finalement avoué sa bavure à Fullerton qui a envoyé les images enregistrées à la British Columbia Financial Services Authority, une branche du gouvernement canadien qui surveille et réglemente les institutions financières de la province canadienne.

Capture d'écran Facebook: Mike Rose

Les actions de Rose ont été punies par l’autorité canadienne qui lui a infligé une amende de 20 000 dollars.

Rose a également été immédiatement renvoyée par Fullerton après qu'elle l’a eu confronté.

Le New York Post a également appris, par le biais de l’agence immobilière, que l’agent a été suspendu de son poste chez Royal LePage Kamloops.