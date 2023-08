À découvrir cette fin de semaine à Osheaga: le duo familial Hansom Éli

Le jeune duo Hansom Éli se produira pour la première fois à Osheaga dimanche prochain en fin d’après-midi.

Formé de Camille et d’Alexy Guérer que depuis 4-5 ans, le groupe devrait jouer les chansons issues de leurs EPs, comme «Summer Rise», «Uma» et «Fièvre», mais aussi «et très probablement, deux nouvelles pièces, jamais faites en «live»», a partagé Alexy.

«On est un peu nerveux, c’est notre premier Osheaga, mais on a vraiment hâte», a pour sa part souligné Camille.

Le duo créatif brode sa musicalité autour de sonorités jazz, folk, R&B, funk et indie-pop. Il puise son inspiration dans les énergies et les sons qu’ils créent, mais aussi autour de certains mots, de sujets ou de thèmes qui les touches, comme l'éco anxiété, les changements climatiques ou la réalité queer, ont-ils expliqué à l’Agence QMI.

«Récemment, je me suis aperçu que les thèmes lyriques apparaissaient un peu tout seuls, basés sur des événements vécus et actuels dans la vie de Cam. Des fois, inconstamment ça sort. Mais chaque composition est différente dans l’approche», a précisé Alexy.

«On a des thèmes qui sont parfois un peu lourds, mais musicalement on essaie de garder ça le «fun». Avant tout, c’est Cam et moi, c’est nos conversations, nos débats, nos vies, notre façon de sentir le monde aujourd’hui», a poursuivi le multi-instrumentiste, qui a commencé à jouer de la batterie vers l’âge de 12 ans.

Camille, qui chante, joue de la guitare et écrit des chansons depuis longtemps, a ensuite marché dans ses traces, mais c’est quand elle a emménagé à Montréal que le duo s’est aperçu qu’il était capable d’écrire et de produire des chansons ensemble.

«Il y a quelques années, j’étais dans un parc avec des ami(e)s et j’ai commencé à «jamé» avec un gars qui m’a proposé de faire de la musique avec lui. Je lui ai dit que si on faisait ça, il fallait le faire avec mon frère, parce qu’à l’époque, je ne connaissais pas les logiciels [d’édition] et lui non plus», a expliqué Camille.

Le projet a finalement bien fonctionné «et c’est là qu’Alexy et moi on s’est dit que c’était quelque chose qu’on pouvait faire ensemble et qu’on pouvait devenir ami quoi», a-t-elle ajouté en ricanant.

Chanter dans les deux langues

Nés à Ottawa de parents québécois francophones, les Guérer chantent autant en français qu’en anglais. Leur prochain album, sur lequel ils buchent actuellement, devrait d’ailleurs inclure cette mixité.

«Pour le moment, on a quelques chansons juste en français, d’autres juste en anglais et d’autres dans les deux langues. Ce n’est pas forcément facile à «marketer», mais c’est la musique qu’on aime faire et qui nous représente», a fait valoir Alexy.

«Les chansons en français peuvent rapidement devenir kitch; c’est là la beauté, mais aussi la difficulté du français. [...] L’anglais permet parfois plus facilement de traiter les sujets dont on veut parler, mais c’est aussi une question de phonétique, de syllabes. C’est presque mathématique avec la mélodie», a ajouté Camille.

Pour l’instant, leur album est encore à bâtir et ne sortira que l’an prochain. La fratrie s’enfermera d’ailleurs en studio avec son groupe au lendemain de leur performance à Osheaga.

Le frère et la soeur devraient aller voir, au cours du week-end, Aya Nakamura, Billie Eilish, Cigarette After Sex, Milk & Bone, Rüfüs Du Sol et Kendrick Lamar.

Hansom Éli reviendra au Quai des Brumes en septembre pour la première fois depuis leur tout premier spectacle, en novembre 2018. Il y aura aussi une tournée d’automne.

Pour plus d’infos : https://hansomeli.com/