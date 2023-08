À VOIR | Un suspect surpris tombant d’un toit... devant les policiers

Un suspect qui a volé une banque en pleine nuit est tombé d’un plafond avant d’atterrir dans bac de recyclage, scène saugrenue enregistrée la caméra corporelle des policiers en Ohio, mercredi dernier.

Tristan Heidl était entré par effraction dans un banque, la VacationLand Federal Credit Union, vers 2 heures du matin.

C’est l’alarme qui s’est déclenchée qui a amené les policiers à se rendre sur les lieux, explique un communiqué émis par le service de police de Huron.

Une fois sur place, les agents ont entendu des bruits provenant du toit surplombant le service à l’auto de l’établissement.

Un bac de recyclage était étrangement disposé au beau milieu de la voie, sous une trappe d’accès au toit.

Les policiers ont simplement attendu que le suspect sorte du toit pour l’appréhender.

On peut voir sur les images la trappe d’accès au toit s’ouvrir et le suspect en sortir pour atterrir dans le bac, et les policiers se précipiter pour l’arrêter.

Tristan Heidl a été accusé d'introduction par effraction, de possession d'outils criminels et de piratage de coffre-fort.