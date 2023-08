Après Rimouski, Sherbrooke se prépare aux Jeux du Québec

Avec les Jeux du Québec de Rimouski qui se sont conclus cette fin de semaine, on met le cap vers les Jeux du Québec de Sherbrooke. Ça aura lieu du 1er au 9 mars 2024 et, déjà, l'organisation est bien entamée.

• À lire aussi: Jeux du Québec: l'épreuve de la voile sous des conditions météorologiques difficiles

Plus que sept mois avant les Jeux du Québec de Sherbrooke. Le comité organisateur revient de Rimouski où avaient lieu les Jeux d'été.

«On a eu des rencontres avec le comité organisateur à Rimouski et avec Sports Québec pour voir comment ça se passe là-bas. On a discuté avec eux pour voir les choses qu’on peut améliorer et s’assurer que tout soit parfait à Sherbrooke», a expliqué le directeur général des Jeux du Québec – Sherbrooke 2024, Jocelyn Proulx.

L'organisation a pu assister à trois éditions des Jeux du Québec, celles de Laval l’été dernier, celle de Rivière-du-Loup cet hiver et celle de Rimouski cet été. Cela permet à l’organisation de s’inspirer des autres pour l’hiver 2024.

Organisation bien entamée

Des 19 plateaux sportifs qui seront utilisés lors des compétitions en mars prochain, ils sont déjà presque tous prêts à accueillir les athlètes. Le Centre récréatif de Rock Forest toutefois devra subir une cure de rajeunissement.

«À compter de décembre, il va y avoir des travaux de réfection au niveau du système de réfrigération avec la subvention de 5 M$ de Sports Québec pour les Jeux du Québec», a mentionné M. Proulx.

Un autre défi sera de trouver des bénévoles. Les Jeux du Québec de Rimouski n'ont pas pu dénicher tous les bénévoles nécessaires. Pour Sherbrooke, il faudra en trouver 2 500.

Des retombées importantes

Les retombées économiques seront énormes pour la région. Rimouski estime à 20 millions $ les retombées pour la ville. Sherbrooke s'attend à la même chose. En se fiant aux trois dernières éditions, on s’attend à ce qu’environ 135 000 personnes viennent assister aux compétitions.

Ces visiteurs dépenseront leurs argents dans les commerces et resteront dans les hôtels de Sherbrooke. «On veut bien accueillir les visiteurs. On veut bien les informer sur ce qu’ils auront à faire, sur comment ils peuvent découvrir notre ville pour qu’ils repartent avec de bons souvenirs et, si possible, qu’ils reviennent la visiter», a lancé la directrice Promotion, Accueil, Tourisme d'affaires et sportif de Destination Sherbrooke, Lynn Blouin.

Il y a 10 ans, les Jeux du Canada

Cet événement rappelle d’ailleurs les Jeux du Canada de Sherbrooke, qui fête leurs 10 ans ce mois-ci, à Lynn Blouin qui était la directrice adjointe de l’organisation à l'époque.

«Il y a toujours la même flamme qui se ravive de voir ses jeunes athlètes pleins d’énergie, pleins d’espoir et de voir comment aussi un milieu est en mesure de se mobiliser pour soutenir les rêves», a-t-elle souligné.

En 2013, Sherbrooke a accueilli plus de 4 000 athlètes. Cet hiver, ils seront 3 000 à s'affronter dans 19 disciplines.