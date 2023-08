COVID-19 : hausse des cas dans les hôpitaux des États-Unis

Même si la pandémie semble chose du passé, les cas de COVID-19 augmentent dans les hôpitaux américains.

Le nombre d’hospitalisations liées au virus a augmenté de plus de 12% dans la dernière semaine. Il s’agit de la deuxième semaine consécutive où l’on voit le nombre de cas en hausse, selon les données du Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

Pas moins de 8035 personnes admises à l’hôpital ont été déclarées positives à la COVID-19 aux États-Unis, contre 7165 la semaine d’avant, selon les chiffres du CDC rapportés par CBS News.

On a également constaté que 0,92% des visites à l’urgence la semaine dernière présentaient un cas de COVID-19. C’est une hausse par rapport à la dernière semaine de juin où cette moyenne s’établissait à 0,51%.

«Les taux de COVID-19 aux États-Unis sont toujours proches de leurs creux historiques après sept mois de baisses constantes. Les premiers indicateurs de l’activité de COVID-19 [visites aux urgences, positivité des tests et niveaux d’eaux usées] ont précédé une augmentation des hospitalisations observée la semaine dernière», a déclaré Kathleen Conley, porte-parole du CDC, dans un communiqué le 25 juillet.

Vers une éclosion estivale?

Bien que les chiffres soient bas, certains pourraient croire qu’une nouvelle vague du virus s’apprête à frapper le territoire américain. Ce fut notamment le cas en 2020, 2021 et 2022.

«Les États-Unis ont connu des augmentations de COVID-19 au cours des trois derniers étés, il n’est donc pas surprenant de voir une légère augmentation», a souligné Mme Conley.

Cependant, des données montrent que ce pourrait être différent cet été. En effet, selon un ensemble de modélisateurs universitaires et fédéraux, «la principale période d’activité de la COVID-19 devrait se produire à la fin de l’automne et au début de l’hiver au cours des deux prochaines années, avec un pic d’incidence médian entre novembre et mi-janvier».