Estrie: une météo difficile qui nuit aux potagers

Les quantités de pluie, l'humidité, le manque de soleil et les insectes nuisent aux jardins et aux potagers de l'Estrie.

Gérard Chartrand constate que ses plants de tomates et d'oignons sont en mauvais état.

«C'est la première fois en huit ans que je vois ça, selon mes souvenirs, il me semble qu'il n'y a jamais eu autant de pluie ici», a mentionné M. Chartrand, qui s'occupe de sa parcelle de terrain au jardin communautaire de Sherbrooke.

M. Chartrand n'est pas le seul à vivre les conséquences du mauvais temps. Selon la conseillère au potager des Serres-St-Élie, Annie Lauzon, c'est une problématique qui touche tous les amateurs de jardinage.

Heureusement, des solutions existent pour éviter le pire pour les fruits et les légumes.

«On peut tenter de mettre les plants à l'abri, ajouter du paillis près des racines, s'assurer que le terrain draine de façon adéquate et d'ajouter plus d'engrais et du compost», a indiqué Mme Lauzon.

Le scarabée japonais s'invite dans les plants et les vignes et cause des dommages. Même s'il ne s'attaque majoritairement qu'aux fleurs et aux feuilles, sa présence peut déranger les cultivateurs.

«Le fait qu'il dérange monsieur madame tout le monde, c'est normal. Les choses à faire pour éviter la présence de ces insectes sont de laisser pousser la pelouse pour éviter les pontes, fermer les lumières pour ne pas les attirer davantage et couvrir les plants de filets», a expliqué la conseillère à la vente.