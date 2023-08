Feux de forêt au Québec: le gouvernement bonifie les aides financières pour récupérer le bois brûlé

Afin de favoriser la récupération du bois brûlé dans les forêts de la province, le gouvernement a annoncé lundi la mise en place de nouvelles bonifications financières, dont deux programmes d’investissement.

En tout, trois budgets seront augmentés à la suite des feux de forêt qui ont ravagé plus d’un million d’hectares depuis le début du printemps. L’annonce a été faite lundi par Mme Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine.

L’industrie forestière recevra d’abord des compensations pour la transportation de bois lorsque la récupération de ceux-ci se fait dans des territoires éloignés des usines. Plus la quantité de bois brûlés récoltés sera grande, plus l’aide financière sera importante, selon un communiqué de presse du Ministère.

Le Programme d'investissements dans les forêts publiques affectées par une perturbation naturelle ou causée par l'humain sera également bonifié. Cette aide servira à mieux accommoder les entreprises à récupérer du bois dans les secteurs affectés, et à réduire les pertes économiques à cause des feux de forêt.

Finalement, une aide financière sera aussi apportée au Programme de remboursement des coûts pour des activités d'aménagement forestier sur des chemins multiusages afin d’aider l’industrie à reconstruire des routes pour accéder plus facilement aux forêts brûlées.

Ces bonifications viennent s’ajouter aux mesures d’appui de 50 M$ aux entreprises touchées par les feux de forêt qui avait été annoncé le 5 juillet dernier.