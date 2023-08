Feux de forêt: plus que 12 incendies actifs en zone intensive au Québec

La situation continue de s’améliorer concernant les feux de forêt au Québec alors que seulement 12 incendies sont toujours en activité.

Les autres feux qui ont fait rage depuis le début de l’été sont considérés comme étant contenus ou maîtrisés.

«On se souvient des statistiques début juin où on parlait de plus de 150 incendies en activité au même moment, présentement nous sommes à 12 incendies en activité dans la zone intensive, indique la porte-parole de la SOPFEU, Mélanie Morin. Tout le restant a été éteint.»

L’indice d’inflammabilité est maintenant bas ou modéré partout dans la zone intensive de la province.

Les pompiers ne seront cependant pas en reste pour le restant de l'été, car plusieurs des feux qui sont toujours actifs sont immenses.

«Il reste de nombreux points chauds à l’intérieur de ces périmètres, affirme Mme Morin. Ce sont des incendies à plusieurs milliers d’hectares et à certains endroits qui concernent 300 ou 400 000 hectares.»

«Ça va être long, ajoute-t-elle. [On s’attend à] beaucoup de surveillance, beaucoup d’opérations de thermographie, beaucoup de ciblage des points chauds et de les éteindre au fur et à mesure qu’on les repère.»

Du côté de la zone nordique 56 incendies sont en activité.

L’indice d’inflammabilité est toujours extrême dans cette région.

C’est sur la Baie-James que sont concentrés les principaux efforts de la SOPFEU.

Les effectifs en provenance de l’étranger ont peu à peu été démobilisés.

Une centaine de pompiers français sont toutefois toujours au Québec.

Ils devraient rentrer chez eux dans une semaine.

