Golfe du Saint-Laurent: réchauffement de trois degrés des eaux de surfaces

Les experts sont inquiets du réchauffement des eaux de surface dans le golfe du Saint-Laurent, qui ont atteint trois degrés de plus qu'à la normale.

À certains endroits, la température des eaux de surfaces est grimpée à 17 degrés.

«La température de l'eau de surface est largement déterminée par ce qui se passe en termes de température de l'air du continent. Les vents dominants sont d'ouest en est, alors on peut avoir de l'air chaud qui nous vient du continent, en plus du vent du sud. Puis c'est cet air chaud qui va remonter les températures de l'air par contact avec l'eau», résume l’océanographe de Pêches et Océans Canada, Peter Galbraith.

Ces températures élevées pourraient avoir des impacts sur l'écosystème.

Les spécialistes et les groupes environnementaux sont préoccupés par la situation, au même titre que les citoyens.

«La crevette nordique, on l'observe de moins en moins parce qu'elle ne tolère pas très bien ces réchauffements de température», mentionne la coordonnatrice pour la société pour la nature et les parcs du Canada, Marie Cadieux.

«Oui c'est inquiétant les changements climatiques, mais je pense qu'il est déjà trop tard. On l'a échappé», déclare une citoyenne rencontrée sur la plage de Sainte-Luce.

«C'est sûr que ça me préoccupe, surtout quand je pense à mon enfant», a raconté un père de famille.«C'est toute la biodiversité qui est en jeu! Ça m'inquiète beaucoup», ajoute une autre.

Selon les experts, 2023 s'annonce comme une autre année chaude pour le golfe du Saint-Laurent, mais ils se font tout de même rassurants puisque cette chaleur devrait s'estomper dans les prochaines semaines.