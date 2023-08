La contribution méconnue des chimistes et biochimistes au réseau de la santé québécois

Dans un contexte de vaste réforme du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) initiée par le ministre de la Santé, M. Christian Dubé, il importe de souligner l’importance cruciale du rôle des membres de l’Ordre des chimistes du Québec (Ordre) au sein du système de santé et en amont de celui-ci, et de démystifier les fonctions qu’ils y exercent.

Considérant que les avancées scientifiques et technologiques jouent un rôle prépondérant pour la santé et le mieux-être de la population, les membres de notre ordre professionnel se positionnent comme des acteurs importants, notamment dans la protection de la santé publique, en développant et en s’assurant de la qualité des produits pharmaceutiques, en œuvrant dans des laboratoires de recherche sur les innovations thérapeutiques et diagnostiques, en analysant les contaminants nocifs pour l’humain, ainsi qu’en formulant des conseils et des recommandations visant à assurer une utilisation et un entreposage sécuritaire des matières dangereuses.

Impact important

Les biochimistes, dont les biochimistes cliniques, occupent des postes stratégiques – et souvent méconnus – dans la chaîne de soins. Néanmoins, malgré leur travail dans l’ombre, ceux-ci contribuent significativement à la qualité des soins offerts aux usagers par les laboratoires de biologie médicale hospitaliers. Appuyés par des technologistes médicaux et en collaboration avec les autres professionnels de la santé, les biochimistes cliniques sont des spécialistes de laboratoire dont le travail a un impact direct en vue de déterminer un mode efficient de dépistage, un diagnostic, un pronostic et de suivre l’évolution d’une maladie de même que l’efficacité d’un traitement.

En temps de pandémie, au côté des microbiologistes, il n’y a pas meilleurs exemples de contribution des chimistes et biochimistes à la santé de la population que l’élaboration des vaccins à ARN messager et d’antiviraux, la formulation de produits désinfectants pour les mains et surfaces, et la détection du coronavirus dans les eaux usées municipales pour prédire l’arrivée de nouvelles vagues de propagation. En prime, les membres de l’Ordre ont contribué à la vaste campagne de vaccination contre la COVID-19.

Essentiel

Au-delà de leur contribution essentielle au réseau de la santé et à la santé publique, l’expertise des chimistes et biochimistes dans la recherche de solutions durables en matière de santé environnementale en fait des acteurs incontournables pour l’évaluation et le contrôle des substances chimiques potentiellement dangereuses pour le public. De ce fait, les membres de l’Ordre et leurs collègues biologistes contribuent activement à la préservation de l’environnement et à la prévention des risques à la santé liés à des expositions toxiques.

Enfin, l’Ordre des chimistes du Québec est profondément engagé dans la protection du public, notamment dans l’amélioration de la santé et du bien-être de la population, et va continuer à œuvrer pour soutenir les défis présents et futurs du système de santé québécois dans lequel ses membres exercent un rôle unique et irremplaçable. C’est grâce à leur expertise sur les molécules et de leurs diverses applications, notamment en santé, en environnement et dans le domaine pharmaceutique, que les chimistes et biochimistes contribuent depuis des décennies à la protection du public au sein du RSSS.

Photo courtoisie

M. Michel Alsayegh, président de l’Ordre des chimistes du Québec