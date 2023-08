La marge de crédit du CISSS de la Côte-Nord grimpe à 234,5 millions $

Le CISSS de la Côte-Nord s'enfonce dans le rouge plus que jamais; sa marge de crédit est passée à 234,5 millions $ au terme de la dernière année financière.

C'est presque le double de l'année précédente.

Crédit : Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord

La marge de crédit, qui était de 21 millions en 2016-2017, est passée à 234,5 millions $ au terme de l’année financière qui s’est terminée le 31 mars dernier.

Elle s'élevait à 126 millions $ l'année précédente.

Crédit : TVA Nouvelles

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord (CISSS) a décliné notre demande d’entrevue.

Dans un courriel, le directeur des ressources financières du CISSS, Jean-Philippe Comtois, affirme que la marge de crédit s’explique «par les déficits annuels et l’augmentation des comptes à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux».

«Pour l’augmentation des comptes à recevoir, ce sont des annonces de subventions qui n’ont pas encore été versées, ce qui affecte nos liquidités», a-t-il précisé.

Les déficits budgétaires successifs du centre de santé font aussi gonfler la marge de crédit. Derrière ces années déficitaires successives se trouve «une utilisation importante de la main-d’œuvre indépendante et les coûts afférents qui sont trois fois supérieurs à ceux financés par le réseau public», a ajouté par écrit le porte-parole du CISSS de la Côte-Nord, Pascal Paradis.

Les municipalités de la Côte-Nord inquiètes

La mairesse de la municipalité de Forestville et porte-parole en matière de santé à l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord, Micheline Anctil, s’inquiète de la situation.

«Il y a un élément de surprise, parce qu’on voit que dans l’espace de trois ans, la marge de crédit a triplé. Évidemment, ça attire l’attention. Il peut y avoir une part d’inquiétude, par rapport aux services sur la Côte-Nord», a-t-elle dit.

À ces inquiétudes, le CISSS de la Côte-Nord répond que c’est plutôt la pénurie de personnel qui cause les réductions de services fréquemment observées dans ses établissements de santé, et non, la marge de crédit.

Pour Micheline Anctil, la marge de crédit représente le résultat d’un financement mal adapté à la population vieillissante et aux zones isolées de la région, comme la Basse-Côte-Nord.

«Il y a un coût de services pour la Côte-Nord qui est différent pour d’autres régions, a-t-elle indiqué. C’est cette réalité des services que le gouvernement d’une certaine façon étudie avec les gestionnaires qui sont en place. Pour moi, ça signifie, le sous-financement de la desserte de services de la Côte-Nord qui a une réalité différente d’ailleurs.»

Le monde municipal veut faire partie de la solution

Face à cet enjeu, l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord souhaite constituer une table en main-d'œuvre pour le système de santé afin de cerner les enjeux et identifier des solutions, le tout en collaboration avec le CISSS Côte-Nord.

«On ne considère pas que le CISSS est responsable tout seul des services à la population. Bien au contraire, on veut être présent, travailler et mettre en place des solutions, au niveau du monde municipal, travailler au recrutement, à la rétention, à l’organisation des services, nous croyons que nous pouvons mettre l’épaule à la roue», mentionne Micheline Anctil.

Elle prévoit que la table en main-d'œuvre pour le système de santé rencontrera le CISSS de la Côte-Nord pour la première fois cet automne.