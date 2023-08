La super lune de l’esturgeon brillera ce soir

Deux super lunes sont attendues au cours du mois d’août, dont une dès aujourd’hui mardi qui culminera à 2h32, heure de l’Est.

• À lire aussi: EN IMAGES | Voici les phénomènes cosmiques à ne pas manquer en 2023

Si la super lune sera à son point culminant en plein jour, le spectacle devrait être tout aussi intéressant en soirée pour les observateurs au Québec, où elle paraitra plus grosse qu’à la normale.

Il faudra regarder en direction du sud-est pour l’admirer. Elle Lune se trouvera alors à 357 530 kilomètres de la Terre, selon les calculs de l'astronome de la NASA à la retraite, Fred Espenak, tel que rapporté par CNN.

Les super lunes ont généralement l'air plus brillantes et plus grandes que les autres pleines lunes parce qu’elles sont plus proches de la Terre, mais le phénomène n’est pas toujours perceptible à l'œil nu.

La pleine lune de cette semaine est également appelée «la lune du esturgeon» car elle survient à l'époque de l'année où, historiquement, les populations autochtones trouvaient facilement de grands poissons d'eau douce dans les Grands Lacs.

Lune bleue

La seconde super lune du mois qui se produira le 30 août est appelée pour sa part la «lune bleue» et se produit généralement une fois tous les deux ans et demi. La dernière lune bleue s’est produite en octobre 2020.

La prochaine lune bleue atteindra son apogée à 21h36 (heure de l'Est), indique CNN. Elle sera également visible dans la nuit du 31 août.

La lune n’apparaitra pas bleue, évidemment. L’expression lune bleue vient du 16e siècle, où «lune bleue» désignait quelque chose qui ne se produisait jamais ou rarement.

Ce soir, quand vous admirerez la pleine lune, la « lune de l’esturgeon », rappelez-vous que cette beauté nocturne se trouve à environ 384 800 km de distance! 🌙



C’est 30 fois le diamètre de la Terre, le saviez-vous?



Source : NASA. pic.twitter.com/Um8vliPxcd — Agence spatiale canadienne (@asc_csa) August 1, 2023

Bien sûr l’observation de ces deux phénomènes magnifiques dépend du couvert nuageux.

Au Québec le ciel devrait être dégagé dans plusieurs régions en soirée mardi.