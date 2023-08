Voie de contournement: les expropriés de Lac-Mégantic déposent une demande d’injonction

La saga entourant la construction de la voie de contournement de Lac-Mégantic pourrait connaître un nouveau développement puisque les propriétaires qui contestent l’expropriation ont déposé lundi une demande d’injonction à la cour fédérale.

Cette demande a pour but de faire arrêter le processus d’expropriation qui touche une quarantaine de propriétaires.

Le gouvernement fédéral avait d’ailleurs déjà annoncé qu’il prendrait «matériellement possession des parcelles de terrain nécessaires au projet» à compter d’aujourd’hui, le mardi 1er août.

«Le dossier de l’injonction compte 1700 pages. Nous venons d’avoir une conférence téléphonique avec les avocats de gouvernement du Canada pour trouver un moment où plaider. On regarde pour présenter le dossier devant le tribunal lors de la dernière semaine d’août», a expliqué ce mardi matin l’avocat des expropriés Frédéric Paré.

«D’ici là, nous allons ajouter les quelques affidavits qui manquent au dossier. Le fédéral doit aussi préparer sa défense. On veut procéder le plus rapidement possible, mais on ne peut pas demander au fédéral de plaider demain», convient Me Paré.

L’impact

La demande ne bloque donc pas pour le moment le processus de prise de possession des terrains.

Le Journal attend une réponse du gouvernement pour savoir s’il mettra en veilleuse l’opération, le temps d’obtenir la réponse du tribunal.

«Si nous avons raison dans notre recours, tout va être gelé en attendant de juger le fond du dossier. Si on y arrive dans un an, ce sera dans un an. Le juge devra alors déterminer si le gouvernement a raison ou a tort. S’il a raison, ça va continuer, s’il a tort, le projet sera en péril entre guillemets», précise l’avocat.

Plus de détails à venir...