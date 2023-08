Meurtre à Amos: l'accusé aperçu sur une caméra tout juste avant le drame

L’auteur présumé du meurtre d’un homme de 33 ans dans un organisme d’Amos à l’automne dernier aurait été filmé par une caméra de surveillance en train d'entrer et de sortir de la chambre de la victime le soir du crime.

Frédérick St-Cyr, 28 ans, a été accusé il y a seulement quelques jours au palais de justice de Val-D’Or pour le meurtre non prémédité d’Ameur Kebdani.

Le crime se serait produit dans les locaux de L’Accueil d’Amos, un organisme d’aide en itinérance et santé mentale de l'Abitibi-Témiscamingue.

Mais la mystérieuse scène qui a mené à la mort de l’homme remonte au début du mois d’octobre 2022.

La victime et l’accusé dans cette affaire étaient tous deux allés dans leur chambre respective après le couvre-feu de 23h.

«On voit sur la caméra que M. St-Cyr est allé dans la chambre de M. Kebdani, mais dans les chambres, il n’y a pas de caméra, donc on ne peut pas savoir qu’est-ce qui s’est passé, et quelques minutes après, on voit M. St-Cyr retourner dans sa chambre», détaille en entrevue au Journal le directeur de l’organisme, Yvon Desrosiers.

Horrible découverte

Le lendemain, un intervenant a fait l’horrible découverte du corps inanimé d’Ameur Kebdani.

«Il était sur le dos, rapporte Martine, une intervenante qui avait été alertée par un collègue. Il avait des marques à certains niveaux du corps qui étaient plus apparentes [...] au cou et aux poignets.»

Après avoir consulté les images de caméra de surveillance, les soupçons se sont rapidement tournés vers Frédérick St-Cyr, ont fait valoir les intervenants consultés par Le Journal.

Ce dernier a d’ailleurs été invité à quitter les lieux comme il était entré dans une autre chambre et avait enfreint un règlement.

Le mobile du crime demeure à déterminer, a indiqué la Sûreté du Québec (SQ), qui a mené plusieurs mois d’enquête avant d’épingler le suspect.

La police provinciale n’a pas été en mesure de confirmer le type de blessures infligées à la victime.

Mystère

Frédérick St-Cyr et Ameur Kebdani avaient fait leur arrivée à L’Accueil à des moments distincts dans les semaines précédant le drame et n’auraient pas fait l’objet de conflit.

«Nous, on n’a jamais vu de contact comme tel [entre les deux hommes]», mentionne Yvon Desrosiers.

St-Cyr, qui a une longue feuille de route devant les tribunaux, est pour le moment détenu. Il «habitait occasionnellement à Val-d’Or et à Amos», selon la SQ.

La cause de l’homme originaire de Saint-Félix-de-Dalquier reviendra en cour le 11 septembre.