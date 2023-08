Plus de la moitié des femmes sont complexées par leur corps

Selon une étude IFOP publiée fin juin, 60 % des femmes n’aimeraient pas leur corps!

Plus on vieillit, plus on est complexée... 59 % des jeunes femmes de 18 à 24 ans se disent complexées par leur corps, 64 % chez les 50-64 ans et 74 % chez les plus de 65 ans. Ce désamour peut conduire aux larmes, aux régimes ahurissants, à la prise de médicaments, à des chirurgies abusives et à la dépression.

«Lorsque l’on n’aime pas du tout son corps, la perspective de devoir le montrer [...] peut devenir une véritable source de souffrance et engendrer des troubles allant de l’anxiété à la dépression», indique l’IFOP.

Les tentatives d’inclusivité de la diversité des corps est un épiphénomène, qui, de plus, tend à ne plus avoir de visibilité dans la presse.

En revanche, les diktats de la mode, des magazines et réseaux sociaux (avec leurs images retouchées) et du cinéma ont la peau dure. Pour s’approcher au plus près des modèles que l’on leur vend depuis des décennies comme étant ceux de la beauté, les femmes sont prêtes à beaucoup de sacrifices. Le premier étant le sempiternel régime d’avant l’été qui doit préparer ce fameux «summer body», à savoir le test du maillot de bain, du short sexy ou de la robe décolletée. Pour accompagner cette réduction drastique des apports caloriques, le sport est aussi convoqué. Quand bien même ces efforts porteraient ponctuellement leurs fruits, ils ne seront qu’éphémères...