SuperFrancoFête à Québec: un spectacle hommage à l’album «D’eux», de Céline Dion et Jean-Jacques Goldman

Plusieurs artistes de la francophonie rendront hommage à l’album D’eux de Céline Dion et Jean-Jacques Goldman, l’œuvre musicale en français la plus vendue de tous les temps, à l'occasion d'un spectacle qui sera présenté dans le cadre de la SuperFrancoFête 2023, a appris Le Journal.

• À lire aussi: SuperFrancoFête 2023: Roch Voisine animera avec Coeur de pirate, Gims et Mentissa

• À lire aussi: «Ça va devenir un grand événement»: la SuperFrancoFête prend de l’expansion en 2023, et c’est pas fini

Prétextant l’approche du 30e anniversaire de la création et du lancement de cet album de 1995, refuge des classiques Pour que tu m’aimes encore, Je sais pas et J’irai où tu iras, le producteur Sylvain Parent-Bédard, de Sismyk, a convaincu les chaines M6, en France, et TVA, chez nous, de diffuser à heure de grande écoute ce spectacle, baptisé Pour toi Céline – Hommage à l’album D’eux, qui sera enregistré le 3 septembre, à l’Agora de Québec.

Écoutez la chronique de Pascale Robitaille, journaliste à TVA Nouvelles via QUB radio :

Les chansons de D’eux et d’autres titres issus de la fructueuse collaboration Dion-Goldman des années 1990 seront interprétés par Roch Voisine, Isabelle Boulay, Mario Pelchat, Bruno Pelletier, Axelle Red, Corneille, Véronique DiCaire et plusieurs chanteurs européens.

«Ce sont des artistes qui sont populaires en France ou de nouveaux visages qui ont la capacité vocale de chanter du Céline. C’était très important», indique Sylvain Parent-Bédard.

Photo les archives Gamma-Rapho via Getty Images

Scott Price aux commandes

Le directeur musical Scott Price, qui travaille avec Céline depuis 2015, sera sur place en compagnie de 13 musiciens et 3 choristes de la superstar internationale. Jean-François Blais signera la mise en scène du spectacle et la réalisation de l’émission télé.

Cependant, ni Céline Dion, au repos forcé depuis plus d’un an parce qu’elle souffre du syndrome de la personne raide, ni Jean-Jacques Goldman ne participeront d’une façon ou d’une autre à cette soirée.

Par contre, «les membres de leurs équipes et leurs gérances respectives sont au courant», a fait savoir M. Parent-Bédard.

Écoutez la chronique culturelle avec Anaïs Guertin-Lacroix au micro d'Alexandre Moranville via QUB radio :

Images d’archives

En plus des performances musicales, une portion du spectacle sera consacrée à la présentation d’un montage d’images d’archives retraçant le parcours commun des deux artistes.

Photo les archives/Le Journal de Montreal

«Grâce à ça, nous aurons vraiment l’impression que Céline, Goldman et leur entourage sont avec nous durant le spectacle. Avec ce montage d’images, c’est un parcours à travers le temps, de Charlemagne jusqu’au Stade de France en passant par Las Vegas, que nous avons tracé», selon Sylvain Parent-Bédard.

Contrairement au grand spectacle de la SuperFrancoFête, la soirée Pour toi Céline ne sera pas gratuite. Les places se détaillent à 65$ ou 85$.

Par ailleurs, si jamais un violent orage rendait la tenue de l’événement impossible le 3 septembre, le spectacle pourra être reporté au lendemain soir.

La SuperFrancoFête: un appétit plus important que prévu pour la chanson en français

Présentée sur trois soirs en 2023, la SuperFrancoFête est appelée à grandir: dès 2024, le producteur Sylvain Parent-Bédard souhaite quatre ou cinq spectacles à Québec pour cet événement qui célèbre la musique en français.

Créé en 2022 autour d’un grand spectacle de variétés mettant en vedette des artistes de toute la francophonie, qui a été ensuite présenté à la télé dans 200 pays, l’événement compte en plus cette année sur son affiche un concert du rappeur franco-congolais Gims et le spectacle Pour toi Céline – Hommage à l’album D’eux.

«Chez les spectateurs et à la télévision, il y a un appétit beaucoup plus important que je ne pouvais l’imaginer pour la chanson francophone», se réjouit Sylvain Parent-Bédard, en indiquant que deux fois plus de gens qu'en 2022 avaient demandé des billets pour le spectacle gratuit du 30 août à l’Agora du Port de Québec.

Il a même constaté que la chanson francophone exerce encore de l’attrait auprès du public lors du concert des Cowboys Fringants devant 90 000 personnes, sur les plaines d’Abraham, au Festival d’été.

«Tu voyais des gens de tous les âges, c’était génial. Nous avons du talent en français. La langue française mérite d’avoir sa place dans la chanson.»

Spectacle Pour toi Céline – Hommage à l’album D’eux