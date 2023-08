Un avertissement sur chaque cigarette; une première mondiale

Le Canada devient aujourd'hui le premier pays au monde à exiger un avertissement sur chaque cigarette; l’objectif étant, bien sûr, d’encourager les fumeurs à arrêter et de dissuader ceux, en particulier les jeunes, qui voudraient commencer.

• À lire aussi: Une étude sur l’alcool faite par des chercheurs... en faveur d’une vie sans alcool

• À lire aussi: De plus en plus de femmes meurent de maladies liées à l’alcool

• À lire aussi: Contrebande de tabac, d’alcool et de cannabis: les policiers enchaînent les perquisitions dans les Laurentides

La porte-parole de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, Flory Doucas, a déclaré en entrevue sur les ondes de LCN que «c’était l’étape logique pour la suite des choses».

Les mesures qui avaient été prises pour obliger l’industrie du tabac à afficher les effets néfastes de la cigarette sur les paquets, «dataient de 2011-2012».

COURTOISIE SANTÉ CANADA

«Elles avaient perdu de leur efficacité. Les gens s’étaient habitués. On ne les voit presque plus. Ça ne venait plus chercher les gens ou les interpeller», explique Mme Doucas.

Le filtre, utilisé pour rassurer les fumeurs selon la porte-parole, «n’en fait pas une cigarette qui n’est pas nocive».

«Au contraire, les gens qui fument des cigarettes filtrées vont inhaler plus profondément ce qui donne naissance à des cancers qui sont plus létaux», poursuit-elle.

La cigarette «est moins attrayante»

Elle se réjouit que le gouvernement se servira de cette espace que les compagnies cigarettières utilisaient pour promouvoir leur marque il y a quelques années, pour aujourd’hui «faire un message de santé».

Cette formule cherche à utiliser le produit en lui-même pour informer sur les liens entre la cigarette et les maladies comme la leucémie, le diabète ou, mieux connu, le cancer.

L’avantage de cette technique, selon Mme Doucas, c’est qu’elle est plus dissuasive chez les jeunes qui s’achètent parfois un paquet à plusieurs et qui ne sont pas exposés à l’avertissement imprimé sur l’emballage.

«C’est un petit rappel, ce n’est pas parce qu’on a vu la mise en garde une fois qu’on va cesser de fumer ou qu’on ne va pas s’initier, mais l’idée c’est d’utiliser chaque occasion qu’on a», ajoute la codirectrice de la coalition antitabac.

Elle renchérit en partageant que des études ont montré que la cigarette qui porte une mise en garde «est moins attrayante, elle a déjà l’air plus nocive qu’une cigarette qui n'en avait pas».

Malgré toutes les mesures qui ont déjà été prises, le tabagisme et les maladies reliés au tabac restent la première cause de décès au Québec.