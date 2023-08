Un grimpeur de l'extrême meurt en chutant du 68e étage

Un jeune grimpeur de l’extrême est mort jeudi dernier après avoir fait une chute de plus de 220 mètres d’un immeuble à Hong Kong.

Rémi Lucidi, qui se faisait appeler Rémi Enigma sur les réseaux sociaux, se trouvait au 68e étage de cette tour lorsqu’il est tombé.

Une enquête est en cours pour comprendre les circonstances de cet accident.

Selon le quotidien français, Le Parisien, l’homme de 30 ans aurait été vu par une femme de ménage en train de frapper aux fenêtres quelques minutes avant de perdre pied et chuter.

Rémi Enigma avait l’habitude de monter au sommet de nombreux immeubles à travers le monde sans corde ni protection. Cet ancien militaire partageait ses photos sur ses réseaux sociaux, notamment son compte Instagram où il comptait plus de 30 000 abonnés.

«Au revoir mon ami. J’espère que tu te rends compte à quel point tu vas me manquer et que je me sens seul sans toi. Attends-moi dans ta prochaine vie. On va grimper partout», a indiqué son ami Dakamaru sur Instagram.