Une bonne nouvelle pour les plaisanciers du lac Memphrémagog

Les propriétaires de bateaux et les amateurs des sports nautiques ont pu recommencer à naviguer sur les eaux du lac Memphrémagog.

Le niveau de l'eau a atteint une hauteur normale. Après 21 jours, c'est une nouvelle qui fait plaisir aux vacanciers qui attendaient cette annonce avec impatience.

Pour André Charbonneau, un Magogois qui s'apprête à vivre sa première sortie en bateau à vie, est excité à l'idée de découvrir sa ville natale, cette fois-ci par la voie des eaux. Il avait acheté son bateau juste avant que les précipitations de pluie ne forcent l'interdiction de naviguer sur le lac.

«À Magog, on se doit de profiter de l'eau, on n'a pas le choix de savourer ces moments-là», a souligné M. Charbonneau.

Comme lui, de nombreux propriétaires de bateaux se préparent à prendre le large.

«Depuis plusieurs jours, je vérifie les mises à jour parce qu'on ne veut rien manquer. Nos vacances sont bientôt finies et on doit en profiter le plus possible », a indiqué un propriétaire de bateau qui, lui aussi, se préparait à une sortie sur le lac.

Ce ne sont pas les seuls à pousser un soupir de soulagement avec cette annonce de la Ville de Magog. Pour le propriétaire de Vie de Plein Air, une entreprise qui se spécialise dans la location d'équipements nautiques, Cédric Martineau, c'est un retour à la normale qui fait du bien.

«Je ne vais pas vous mentir, ç’a été difficile dans les derniers jours. La pluie et le niveau de l'eau nous ont fait mal [...]. On sent que les gens vont sortir le plus possible pour profiter du beau temps», a dit Cédric Martineau.

Magog peut maintenant retrouver les foules sur ses plages et sur ses cours d'eau, avant la fin des vacances de la construction.