Une ex-employée de la ville d'Alma accusée de fraude

Une ex-employée de la ville d'Alma sera accusée de fraude, mercredi, au Palais de justice d'Alma. Elle aurait dérobé des milliers de dollars à son employeur.

Johanne Larouche comparaitra officiellement mercredi. Il s'agira de sa première présence devant le tribunal. Pour l'instant, impossible de connaître la fonction qu'occupait la femme de 66 ans au sein de l'appareil municipal.

Selon l'acte de dénonciation dont TVA Nouvelles a obtenu copie, la femme fait face à divers chefs d'accusation en lien avec une histoire de présumée fraude de plus de 5000 dollars qui aurait été commise dans le cadre de ses fonctions à la ville d'Alma.

Les événements qu'on lui reproche seraient survenus entre janvier 2007 et novembre 2021. Elle est accusée également de vol de plus de 5000 $ et d'abus de confiance. Johanne Larouche aurait aussi utilisé des documents contrefaits liés aux transactions de perception des taxes municipales.

Selon le Code criminel, une personne reconnue coupable d'une fraude de plus de 5000 $ s'expose à une peine maximale de 14 ans d'emprisonnement.

Au cabinet de la mairesse d'Alma, on refuse de commenter le dossier ou de préciser des informations pour ne pas nuire aux procédures judiciaires en cours. L'accusée n'a pas encore signifié l'identité de l'avocat qu'elle a retenu pour la représenter devant le tribunal. Il reste à voir si elle sera présente mercredi lors de sa comparution officielle.