Une femme serait «tombée» d’un navire de croisière, son fils croit qu’elle est «coincée» quelque part

Une mère est portée disparue après être tombée d'un bateau de croisière Royal Caribbean lundi lors d'un voyage parti de la Malaisie pour se rendre à Singapour.

Reeta Sahani, 64 ans, était en vacances avec son mari, Jakesh Sahani, 70 ans, sur le Spectrum of the Seas. L’homme s’est réveillé en pleine nuit et a remarqué que sa femme était sortie de la cabine, rapporte le média Straits Times.

Le navire équipé d’un système de détection de chute, a enregistré que «quelque chose» était passé par-dessus bord. Le Centre de coordination de sauvetage maritime a été informé vers 7h50 lundi qu'un passager «était tombé par-dessus bord dans le détroit de Singapour», selon l'Autorité maritime et portuaire de Singapour.

AFP

Des recherches ont été déployées afin de retrouver la femme qui pourrait se trouver dans le détroit de Singapour.

Le navire Spectrum of the Seas, qui peut transporter jusqu'à environ 4 900 passagers, revenait d'une croisière aller-retour de quatre jours en Malaisie.

Le fils du couple, Apoorv Sahani, 39 ans, qui n'était pas à bord, a déclaré au Straits Times que sa mère ne savait pas nager. Il a contesté les soupçons selon lesquels sa mère aurait sauté par-dessus bord. Il qu'elle pourrait même être «coincée» quelque part sur le navire.

AFP

«Nous avons demandé à voir les images de caméra de surveillance, mais jusqu'à présent, nous n'avons encore rien reçu pour confirmer qu'il s'agissait bien d'elle. Tout ce que nous savons, c'est que l'équipage du navire pense qu'elle a sauté », a-t-il déclaré.

«Finalement, on a dit à mon père de descendre du bateau parce qu'il y avait une autre croisière qui allait avoir lieu, mais nous pensons qu'elle est peut-être encore sur le bateau, coincée quelque part.»

«Elle était en vacances et s'amusait, puis tout cela s'est produit. Cela n'a pas de sens.»

Le couple est originaire d'Inde.

AFP

Royal Caribbean n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire formulée par le New York Post.

En juin, une femme de 42 ans a été secourue après être tombée du pont du 10e étage du Mariner of the Seas de Royal Caribbean à environ 25 miles au sud de Punta Cana en République dominicaine lors d'un voyage depuis la Floride.