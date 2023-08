Accident mortel: deux adolescentes perdent la vie dans leur robe de bal des finissants

Deux adolescentes de 16 et 17 ans qui venaient tout juste de revêtir leur robe de bal des finissants pour prendre des photos avec leurs familles ont perdu la vie dans un accident de voiture en se rendant à la fête en Irlande, après avoir foncé dans un arbre.

«Je ne sais vraiment pas quoi dire. J'ai tellement le cœur brisé pour toi, ma petite sœur. Je n'ai pas de mots pour décrire les émotions qui me traversent en ce moment. Je ne sais vraiment pas quoi faire sans toi», a écrit la sœur d’une des jeunes victimes, Kiea McCann, 17 ans, sur les réseaux sociaux, selon ce qu’a rapporté The Mirror mardi.

Lundi, la jeune femme et son amie Dlava Mohamed, 16 ans, ont perdu la vie après que le véhicule dans lequel elles prenaient place, avec deux autres amis et un conducteur dans la soixantaine, ait foncé tout droit dans un arbre dans le comté de Monaghan en Irelande.

Les deux adolescentes du Collège Largy venaient tout juste de revêtir leurs robes rouge et bleu et se rendaient alors à leur bal des finissants.

Trois autres individus qui prenaient place à bord du véhicule ont dû être transportés d’urgence en centre hospitalier, et deux d’entre eux – une autre adolescente de la cohorte ainsi que la personne au volant du véhicule – lutteraient toujours pour leur vie.

«C’est le cauchemar de tous parents, a déclaré de son côté la ministre de la Protection sociale et représentante de la localité, Heather Humphrey. C'est un jour très, très triste pour [la région de] Clones et il y a un nuage au-dessus de la ville. Les gens se sentent tellement bouleversés et engourdis par la tragédie qui s'est produite la nuit dernière.»