Cas de lèpre en hausse en Floride: un avertissement lancé aux voyageurs

Le nombre de cas répertoriés de lèpre est en hausse en Floride selon un nouveau rapport du Centre américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC), qui y va également d’un avertissement pour les voyageurs.

• À lire aussi: Les cas de scorbut en légère hausse en raison de l'inflation?

Les cas auraient plus que doublé dans les États américains du sud-est lors des 10 dernières années alors que la région centrale de la Floride représenterait à elle seule 20% des cas à l’échelle du pays.

Quelque 159 cas y ont été répertoriés en 2020.

C’est pourquoi la CDC y va d’une mise en garde pour les personnes qui se déplaceront dans cette région dans son rapport.

«Les voyages dans cette région, même en l’absence de facteurs de risque, doivent prendre en considération la lèpre dans son contexte clinique approprié», explique-t-on.

Les voyages en Floride se doivent d’être considérés dans le dépistage de la lèpre, ajoute-t-on dans le document publié mardi.

La lèpre est une maladie infectieuse causée par une bactérie qui se manifeste par des lésions de la peau, des nerfs périphériques et des muqueuses de la voie respiratoire et des yeux, indique l’OMS.

Elle se transmet par les gouttelettes provenant du nez et de la bouche, mais nécessite un contact étroit prolongé pendant plusieurs mois avec une personne infectée et non traitée pour contracter la maladie.

La maladie est curable via un traitement de polychimiothérapie qui peut durer entre 6 et 12 mois.

Entre 1980 et 2000, le nombre de cas aurait graduellement diminué avant de se remettre à grimper depuis.

Ils auraient doublé dans la dernière décennie.

La situation serait telle qu’une endémie pourrait être sur le point d’être déclarée dans le centre de la Floride, qui représente 83% des cas à l’échelle de l’État.

«Notre étude ajoute à la littérature scientifique grandissante qui suggère que le centre de la Floride représente un lieu endémique pour la lèpre», ajoute la CDC.

Plus de 200 000 nouveaux cas font surface chaque année à travers le monde.