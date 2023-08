Des fraudeurs s’en prennent aux entrepreneurs sur Google

Quand le concessionnaire de véhicules lourds Serge Boucher a reçu la semaine dernière un appel au sujet de son profil entreprise Google, il a su éviter un piège dans lequel de nombreux entrepreneurs se font prendre.

Au bout du fil, un représentant d’un soi-disant partenaire de Google cherchait à vérifier si la requête d’un certain Nicolas Tremblay pour fermer la fiche entreprise Le Centre routier était correcte.

Comme M. Boucher ne connaît pas de Nicolas Tremblay et qu’il n’a pas du tout envie de voir disparaître le profil Google de son entreprise, il répond par la négative. Ensuite, au moyen d’une présentation en ligne, on lui fait valoir qu’il doit sécuriser son profil Google Mon Entreprise, car celui-ci peut être modifié par n’importe qui.

«À un moment, j’ai douté et pensé que je pouvais vraiment avoir un problème de sécurité. Mais quand j’ai demandé comment je pouvais sécuriser la page et qu’ils m’ont envoyé un lien, j’ai vu que c’était une tierce partie qui offrait un forfait et j’ai décidé de faire des vérifications», relate M. Boucher.

À ce moment, le fraudeur a accentué la pression: il fallait profiter de l’offre à 285$ le jour même, sinon la fiche du concessionnaire disparaîtrait à 15h le lendemain; la requête du (faux) Nicolas Tremblay étant activée.

Des arnaques fréquentes

Serge Boucher a alors contacté Maps360, qui a produit le visuel de la visite virtuelle 360 pour sa page entreprise avec la technologie Google Street View.

«Je reçois 5 à 10 appels par semaine de clients qui reçoivent ce genre d’appels. Il y a des gens malhonnêtes qui profitent de l’ignorance des entrepreneurs avec ce stratagème assez simple», relate Guy Couture de Maps360.

Souvent, dit-il, les entrepreneurs sont pris dans un tourbillon et quand on leur fait croire qu’ils vont perdre leur visibilité sur le plus important moteur de recherche du web, ils paniquent. Il y a plusieurs entreprises douteuses en action, affirmant travailler avec Google, et certaines vont parfois exiger des montants jusqu’à 4000$. Il n’est pas conseillé de confier la gestion de son profil à une entreprise étrangère; sachez avec qui vous faites affaire.

Dans le cas de Goweb-adverts, qui a tenté d’arnaquer M. Boucher, l’entreprise présente un site web en français avec des erreurs d’orthographe, ce qui en soi est un mauvais signe. L’adresse londonienne indiquée sur le site est la même que pour 1364 autres entreprises, ce qui invite aussi à la méfiance.

«Les fraudeurs sont très agressifs. Ils peuvent appeler l’entrepreneur quatre à cinq fois par semaine. C’est un fléau», déplore Guy Couture.

Parfois, ses clients l’appellent et ont déjà effectué une transaction, en plus d’avoir fourni un mot de passe qui permet au fraudeur de devenir gestionnaire de la page entreprise. Évidemment, cela peut avoir des conséquences importantes.

Google ne vend rien au téléphone

Le site web de Google met en garde contre ce type d’arnaque. Aucun appel de vente non sollicité n’est fait par le géant du web, dont les clients peuvent toutefois recevoir des appels automatisés seulement pour confirmer les informations données sur le profil entreprise, par exemple les heures d’ouverture.

Google indique ne jamais demander de renseignements personnels et confidentiels. De plus, le service Google Mon Entreprise est gratuit. Et si on tente de vous faire poser une action dans l'urgence, c'est un signal d'alarme. Aussi, un vrai employé de Google aura une adresse se terminant par @google.com