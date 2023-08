Diabète de type 1: les femmes plus fatiguées et anxieuses

La fatigue extrême perdure plusieurs heures après un épisode d'hypoglycémie, particulièrement chez les femmes.

• À lire aussi: L’Ozempic, un médicament à utiliser «pour les bonnes raisons»

• À lire aussi: Un avertissement sur chaque cigarette; une première mondiale

• À lire aussi: «Quand t’es plus capable de t’acheter de simples Tylenol, il y a un problème»: un prestataire de l’aide sociale peine à payer son loyer subventionné

C’est l’un des éléments que révèle une récente étude de l’institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM) sur le diabète de type 1.

«C'est la première fois qu'on a essayé de mesurer comment les gens, après une hypoglycémie, quand un taux de sucre est bas, ils se sentent fatigués. Puis les résultats clefs de l'étude, c'est que beaucoup de patients rapportent une fatigue qui dépasse largement la durée de l'hypoglycémie, puis que les femmes nous en rapportent plus», a expliqué à TVA Nouvelles le Dr Rémi Rabasa-Lhoret, endocrinologue à l’IRCM.

«Est-ce que c'est de meilleures historiennes, ou est-ce que les femmes en font vraiment plus? On ne le sait pas encore», ajoute-t-il.

Chez les femmes, les chercheurs ont aussi constaté plus d'anxiété après ces épisodes.

«Cette charge mentale de l'hypoglycémie vient se rajouter en fait à la charge quotidienne des femmes. Et on sait qu'elle est en moyenne plus élevée chez les femmes que chez les hommes. En tout cas, dans les ménages hétérosexuels. On pense que cette charge mentale se rajoute à tout ça, et ça fait un effet boule de neige pour les femmes, indique l’endocrinologue et étudiante à la maîtrise, Maha Lebbar.

Le rôle du cycle menstruel dans la variation de la glycémie serait également sous-évalué, révèle l’étude.

«Les variations hormonales de la femme pourraient être une des explications à l'effet qu'elles en font et/ou peut-être plus, et/ou qu'elles les ressentent plus», mentionne le Dr Rabasa-Lhoret.

Et avec ce genre d'études, les chercheurs espèrent améliorer la qualité de vie des patients qui sont atteints de diabète de type 1.

«Si vous avez en face de vous un homme ou une femme, de gérer les choses un peu différemment. Si vous avez en face de vous une femme qui a un diabète de type 1, de poser plus de questions sur les hypoglycémies, sur ce que ça peut engendrer pour cette personne-là», affirme Maha Lebbar.