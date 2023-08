Échangeur Darche: des entraves dès lundi à Sherbrooke

Plusieurs automobilistes de Sherbrooke appréhendent le chantier de l'échangeur Darche, l'un des plus imposants à venir à Sherbrooke au coût de 77 M$.

Plusieurs mois de travaux attendent les Sherbrookois d'ici 2025. Le ministère des Transports du Québec (MTQ) a dévoilé mercredi son plan d'action.

Les 30 000 automobilistes qui empruntent l'échangeur Darche quotidiennement devront s'armer de patience.

Les travaux préparatoires commenceront lundi. Le MTQ demande aux usagers de trouver des chemins alternatifs.

Jusqu'au 21 août, deux des quatre cadrans qui permettent d’entrer et de sortir de l’autoroute 410 seront fermés.

Les bretelles près du Complexe de la Santé et du Chevrolet seront bloquées à la circulation, mais celles près de l'Hôtel Le Président et celles près du IGA resteront ouvertes.

Les bretelles qui resteront ouvertes pendant les travaux préparatoires seront celles qui seront supprimées du nouvel échangeur Darche.

Les plans prévoient que seuls deux cadrans soient conservés et qu’une nouvelle bretelle soit aménagée.

Ainsi, il n’y aura plus de croisement sur l’autoroute entre les bretelles d’entrée et de sortie, sachant que plusieurs accidents y sont survenus au cours des dernières années.

C'est en 2024 que le plus gros des travaux se fera.

Les entraves seront encore plus importantes entre avril et novembre de l'année prochaine. Un pont temporaire devra être construit et celui qui est en fin de vie sera démoli afin d’en construire un nouveau.

Le nouvel échangeur sera mis en service en décembre 2024. Il y aura ensuite des travaux de finition en 2025 pour installer les feux de circulation, entre autres.

Une piste polyvalente sera aussi aménagée pour les piétons et les cyclistes par les équipes de la Ville de Sherbrooke.

Les travaux de 77 millions de dollars devraient être terminés à l'automne 2025. D'ici là, des dizaines de milliers d'automobilistes devront changer leurs habitudes.